夫妻鬧離婚「都不要大女兒」！法官生氣了...判不准離

▲法官要夫妻2人好好照顧小孩。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

近日大陸上海市虹口區人民法院審理了一起離婚案，夫妻都不要大女兒，雙方依然堅持己見不讓步，最後法院判不准離婚，好好照顧小孩。

據極目新聞報導，男子阿偉和阿佳（皆化名）婚後育有2女，而阿佳一直是全職媽媽，阿偉在外經營小事業，今年阿緯突然向法院訴請離婚。阿緯說，因為夫妻常為了瑣事吵架，感情也出現裂痕，會撫養小女兒，但不養大女兒。

阿佳說，她同意離婚，但因為她沒工作，也沒能力養小孩，希望法院把2個小孩的撫養權判給阿偉。法官說，希望2人能考慮長女的撫養問題。不過，儘管法官勸說，夫妻還是不讓步。

阿偉指出，父母老了，他要外出工作，沒能力養大女兒。阿佳說，她也沒經濟能力撫養兩個孩子。法官在確認夫妻雙方都不肯撫養大女兒，除了憤怒之外，也為小孩心疼。

近日法官做出判決，法官認為，雖然夫妻都同意離婚，但都不願意養長女，依最有利小孩的原則，如果離婚不利於女兒的健康成長，法院不支持。

法官說，考慮到雙方對子女的推託行為，法院給了紙本《關懷未成年人提示》卡，希望夫妻能一起養2女兒，避免小孩在成長過程中遭受心理傷害，也提供良好生活環境。

法院強調，既然父母生了就要負有撫養、教育的務，即使離婚也要對未成年子女做妥善安排，不可把責任推給對方，法院難支持雙方的離婚請求。

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