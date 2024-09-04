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學者憂中共累積侵台能力「三殺招」斷光邦交、護照失效　賴清德提兩問

▲▼總統賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（4日）召開中常會，並邀請遠景基金會執行長賴怡忠就「台海安全管理的典範移轉：從美中台三角轉向多邊化」專案報告，據轉述，賴怡忠會中提及，中國正在累積侵台的能力，接下來幾年中，中國可能會在外交經濟上極限施壓，包含讓台灣邦交國斷光、讓護照無效化、在聯合國強推中方解釋的聯大2758號決議，等等都是他們可能採取路徑。賴也指出，國際都關切台海議題，我國下一步應努力讓盟友的關切變成共同行動，加入多邊對話框架、建立印太戰略論述。

據轉述，賴怡忠於中常會報告時表示，傳統美中台三邊關係是美國負責在中台之間平衡，但過去讓美國單方面負擔區域穩定成本，也變相使得中台關係單方面化，若中國處理好對美關係，台灣就會相對被冷落，若台灣處理好對美關係，也可以處理好兩岸關係。

賴怡忠指出，台灣社會內部現在也有兩派辯論，包含：馬政府時期認為兩岸關係高於國際關係，強調兩岸關係平穩，中國就不會圍堵、甚至釋出利多，自然國際關係就好；另外一派就是認為台美關係優先兩岸，應爭取美方支持。

賴怡忠表示，美國過去處理區域安全比較以單點、扇形模式，像是美國對台、美國對澳洲等等，現在則是呈現網狀發展，包含美日韓、美日英澳、美日台等等模式，讓更多國家一起參與安全對話事務。也讓會受到台海關係影響的日本、東南亞加入其中，台灣也比較能夠脫離中國內海戰略框架。

至於美國對台政策，賴怡忠指出，美國至今都有對台海戰略模糊政策，保有比較大的空間跟調控權力，但若讓更多國家參與，戰略模糊也會受到挑戰，對多邊國家而言，他們都需要瞭解美國清晰戰略規劃，不然難以做戰略調控配合美方，這也是因應局勢轉變。

賴怡忠認為，國際上都有針對台海問題做共同表達關切，包含G7等等許多國際場合跟雙邊峰會，都表達對台海問題的關切，下一步應該要努力讓盟友的關切變成共同行動，這是台灣未來戰略思考的方向，建立台海安全多邊對話、讓台灣加入美國網狀的安全對話框架。

賴怡忠指出，雖然大家都討論台海安全，但台灣卻不是多邊對話參與國，如何加入這樣的對話框架，會是下一步要處理的問題，也包含台灣如何從美中台三邊關係轉變成多方安全關係，我國也要建立印太戰略論述，讓國際知道我國的戰略觀，這樣才能成為可以互動的對象。

賴怡忠強調，應該把兩岸關係放入印太戰略中管理，包含太平洋戰略、對海洋、第一島鏈跟東南亞國家的觀點，未來印度也會是重要角色，雖然印度不直接屬於太平洋海洋國家一環，但是可以牽制中國的角色，印度未來的戰略走向對台灣也很重要。

據轉述，賴清德聽完詳細報告後，也詢問具體的台灣印太戰略方向、制度性的台海安全多邊對話機制等議題，並就國際政策方針等進行討論。

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