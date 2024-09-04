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【瑪法達星座運勢】天蠍座　09.04～09.10

圖文／鏡週刊

通權達變，因時制宜。疲於奔命卻也安之若素的這段日子，突發事件、臨時任務或變卦危機等插曲將層出不窮，彈性是最重要的生存發跡之道。上善若水。靠著高度機動性、適應力與變通力，面對不同小眾需求，將很快找到最佳路徑、最適訴求或替代方案。事業經營得道多助，身邊不無仗義相挺的鐵粉。小禮上門。愛情是種相互取暖。

時晴時雨　步步驚心

開學季來臨，時序轉進白露，以火星轉進巨蟹座揭開序幕的本週，邁入9月初秋，隨著3大重磅年度星象警訊：「火星╱海王星角衝」「水星╱天王星角衝」與「太陽╱土星衝」輪番上陣，危機不減反增，頗有驚濤駭浪之感。略覺寬慰的是，這段日、水星坐鎮處女座的「處女座季節」，在迷惘、危險與挫敗的亂象下，有著主流情緒的理性與現實。不管外在如何風雨飄搖，真相、真理與現實，終將是處女座之月不變的價值核心。

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5大星象事件有：

9月4日：火星轉進巨蟹座（反覆無常）；「火星╱海王星角衝」（誤判情勢）
9月6日：「水星╱天王星角衝」（突發變局）
9月7日：「太陽╱土星對衝」（土星沖日，挫敗失落）
9月9日：水星轉進處女座（理性抬頭）

本週三大星座主軸為：「火星效應」「天王星效應」與「土星效應」，且三者皆為衝擊力道強大的星象逆訊號。就星象角度解讀，三者分別意味：衝突交鋒、意外災變與失落重摔，影響所及都是籠罩數日、乃至全週「陰霾9月」起跑，要有危機意識自我武裝，以面對接下來幾週星兆險象環生、與中秋「月食效應」的連番衝擊。

值得一提的是，下週9月17～18日即將登場的中秋「月食效應」，是「雙魚座月偏食」，與滿月同時登場的「超級月圓」。同場加演的還有「土星╱月亮合相」，是一個氣場肅穆且磁場特殊的日子，通常象徵一段關係、一個高峰、一段佳話或一個傳奇的殞落，也為今年的中秋佳節預留了伏筆。

財經方面，本週財星仍停天秤座，冥王星甫轉進魔羯座，且影響市場較大波動性的「天王星效應」，與影響市場下修力道的「土星效應」，雙效合一。預期市場情緒很可能會在意外劇變下，做出悲觀下修。恐懼指數上漲。冥王星掌管的利率、匯率、債市與企業購併等議題，持續成為核心主題。美國聯準會9月降息的期待，有望落實。投資人宜注意因應。

就個別星座而言，本週「天王星逆」加上超級「土星沖日」兩大陰霾罩頂，星兆一路充滿負能量，恐是一段驚心動魄的黑暗期。眾星之中，運勢相對順遂當推「本月之星」處女座。得利於命星入駐命宮，日、水兩星在戶的雙倍正能量，運勢更添強勢，即使還不到呼風喚雨的地步，也是接近乘風破浪、無往不利的贏家氣勢。宜加碼衝刺。

運勢第二的是射手座。事業星「水逆」轉正，停滯、怠速中的工作重拾動力、大放異彩，正是擦亮招牌、一展身手的發達期，成名出運的關鍵一役；好運第三落在巨蟹座。戰星火星入駐命宮，士氣活力大振之餘，也讓近期許多嘗試水溫的實驗作品獲得不錯迴響，小考、認證、面試過關，臨機應變、危機處理都很得當。

本週長短期厄相充斥，尤其又以魔王級的年度星象警訊：「土星沖日」帶來震撼最大，所有星座幾乎無一倖免，低潮星驟增。其中首當其衝的當屬，獅子與魔羯座。此外，雙子、水瓶與雙魚座也要小心突發意外或其他與健康、金錢或合作關係有關的損失與危機。

星座排行

  1. 處女座：情勢大好、更添優勢、順風順水 （運勢最順）
  2. 射手座：才有所用、居功厥偉、頗獲好評 （功績最多）
  3. 巨蟹座：當機立斷、見招拆招、游刃有餘 （反應最快）
  4. 天蠍座：物以類聚、各盡所長、廣結善緣 （人氣最佳）
  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★☆
  • 事業運：★★☆
  • （★★★★★為滿分）


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