海巡查獲7KG新興毒品依托咪酯　可製8.5萬顆「喪屍煙彈」

記者楊永盛／苗栗報導

新興第三級毒品「依托咪酯（俗稱：喪屍煙彈）」近年逐漸泛濫，月前有男子吸食後逆向撞死執勤警員，引發各界關切。海巡署苗栗查緝隊、苗栗和基隆警方組成專案小組，日前當場查獲準備交易6公斤「依托咪酯」的2名毒販，循線再到加工廠查獲毒品和機具，查獲數量約可製成85,000顆喪屍煙彈，若製成後流入市面，後果不堪設想，全案依違反《毒品危害防制條例》移送苗栗地檢署偵辦。

▲海巡署、苗栗和基隆警方合力查獲7公斤第三級毒品「依托咪酯（俗稱：喪屍煙彈）」，逮捕2名嫌犯法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

海巡署偵防分署苗栗查緝隊今天表示，日前接獲線報，不法集團自大陸地區走私第三級毒品「依托咪酯」來台販售，遂報請苗栗地檢署指揮偵辦，經長期布線，與苗栗分局及基隆市政府警察局第二分局等單位組成專案小組，8月27日見時機成熟，一舉查獲謝姓主嫌和葉姓共犯。

苗栗查緝隊說，當天謝、葉2嫌自新北市帶著6公斤「依托咪酯」 (Etomidate），準備到苗栗縣竹南鎮濱海的長青之森停車場交易，專案小組大批幹員持槍喝令嫌犯就範，在車上查獲毒品後，再到新北市板橋區謝嫌住處改裝的毒品加工廠，再查獲1.3公斤餘毒品、機具等證物，總計查獲毒品7,459.9公克，分裝電子菸機72具、混和菸油彈14,970顆等，全案依違反《毒品危害防制條例》移送苗栗地檢署偵辦。謝、葉分別被檢方裁定6.8萬交保和3.5萬交保。

苗栗查緝隊說，本次查獲「依托咪酯」數量約可製成85,000顆菸油彈，若製成後流入市面，後果不堪設想，專案小組成功將此類毒品及分裝場同時破獲，減少讓青少年接觸此類新興毒品機會，確實保障民眾安全。

「依托咪酯」為超短效靜脈麻醉藥物，常用於手術麻醉，不肖業者將其添加到電子菸油中，坊間俗稱「喪屍菸彈」或「上頭煙」、「睡眠煙彈」，使用者會出現無法思考、控制身體、異常顫抖等行為，青少年濫用「依托咪酯」等新興毒品問題日益嚴重。

新北市黃姓男子7月間疑吸食含有依托咪酯電子煙（俗稱喪屍煙彈），開車高速逆向行駛撞死三重警分局執勤警員，引發各界嘩然，今年8月5日行政院公告列管為第三級毒品，跟愷他命（K他命）都是同級毒品。