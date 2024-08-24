20歲男竟是大咖毒梟！操盤雙北2毒倉庫　被抄出360萬「喪屍煙油」

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局警方日前查獲一起販毒案，追查發現毒品來自1名中盤毒梟，循線掌握2處藏毒地點後於22日上門攻堅逮人，並查扣剛被列為3級毒品，俗稱喪屍煙彈的依托咪酯煙油3.6公斤，市值約360萬，另外還查扣k他命、咖啡包以及手機等證物。誇張的是，這名毒梟竟然只有20歲。

警方調查，日前在轄區查獲陳姓犯嫌涉嫌販賣毒品，事後發現毒品均從20歲的周姓中盤毒梟購入，且發現周分2處藏匿毒品，於是在22日兵分2路，前往北市南港區、新北汐止區等藏毒倉庫進行搜索。

▲北市信義分局追溯毒品來源，查扣3.6公斤喪屍煙彈，市值360萬。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場在裡面搜出3.6公斤的依托咪酯煙油、k他命42公克、咖啡包39.8公克以及手機2支，初步估計光依托咪酯市價就高達360萬，加上其他毒品總價超過450萬，如果流入市面恐不堪設想。

警方將周姓男子帶回警局偵訊，男子對於販毒說詞避重就輕，僅說剛開始營業就被抓，警方訊後依《毒品危害防制條例》將周姓男子移送地檢署偵辦。

▲北市信義分局掌握20歲的周姓男子涉嫌販毒，查扣3.6公斤喪屍煙彈。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，新興毒品(依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯)又稱之為「喪屍煙彈」，自2024年8月5日由行政院正式增列為三級毒品後，隨著警方查緝力度加大，相關毒品菸彈也隨之水漲船高，已由原本每顆菸彈(2ml)賣2000元增漲為每ml高達1,500元。



信義分局呼籲：「為徹底根除毒品氾濫管道、避免市民遭受毒品危害，本分局將持續向上溯源，強力查緝各類毒品犯罪，並發揮警民合作力量，挖掘社區潛藏毒品線索，以展現警方打擊毒品決心。