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社會 社會焦點 保障人權

網售「假車牌」高調牟利！　兩大類要價15000元

因超速、違規記點、酒駕等因素，駕照吊扣數量上升，間接導致偽造車牌件數激增。（圖／新竹市監理站提供）

▲因超速、違規記點、酒駕等因素，駕照吊扣數量上升，間接導致偽造車牌件數激增。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

偽造車牌案件近日層出不窮，假車牌更被視為「犯罪起手式」，嚴重危害治安，自交通部2023年6月修法加嚴超速標準後，不少民眾心存僥倖，購買偽造車牌違法上路，甚至拿來作為犯案時偽裝身分的利器，警政署因而發動「淨牌專案」加強查緝，不肖業者不但不怕，還「看準商機」在網路上大肆販售，甚至提供「客製服務」，員警辛苦抓捕仍難以杜絕。

據了解，假車牌分為「AB車懸掛假車牌」及「原車主懸掛假車牌」兩類，其中「AB車懸掛假車牌」為原車牌、牌照遭吊扣、吊銷後，民眾向不肖業者購買仿冒其它車輛之車牌，或憑空製作不符公路監理機關所核發規定之車牌，懸掛在汽、機車後違法上路。

而「原車主懸掛假車牌」，這類民眾大多為因酒駕、超速等交通違規遭吊扣、吊銷牌照，為繼續使用原車輛，遂購買假車牌懸掛上路，以自用小客車為大宗，也包括貨車、水泥車等營業用車。

為何假車牌被視為「犯罪起手式」？因為使用假車牌的駕駛多半都有2起以上刑案前科，犯罪分子會以假車牌製造斷點，增加警方「以車追人」難度。苗栗市林姓人妻日前遭擄，犯嫌便是駕駛懸掛假車牌的車輛犯案，此外，多起竊盜和詐騙集團案件中均有假車牌「幫忙」，警方為此發動淨牌專案加強查緝，但坊間假車牌仍「抓不勝抓」。

不肖業者看準商機於拍賣網站賣假車牌牟利，價格落在新台幣6000至12000元。（圖／報系資料照）

▲不肖業者看準商機於拍賣網站賣假車牌牟利，價格落在新台幣6000至12000元。

警方透露，不肖業者看準商機，從國外大量進口假車牌，並在網路上以2倍以上價格高調轉售給民眾，且價格落差極大。機車最低以新台幣2000元就可入手假車牌，至於汽車則從6000到1萬5000元都有，其中更有業者採「客製化」1萬2000元及「隨機進貨」8000元兩種形式進行違法販售。

不肖業者早期大多於拍賣網站上直接標出「1：1 車牌」等資訊高調販售，近日政府介入管理並強力取締，業者表面上將拍賣網站假牌商品資訊撤下，實則轉戰臉書社團、抖音、LINE等社群平台，持續刊登資訊販售，以致拍賣網上假牌資訊雖減少，民眾若有心購買仍有管道可循，也導致逮獲件數不斷攀升。

許多民眾不知自家車牌出現「替身」，車主往往等到高速公路ETC被扣款欠費或收到多張交通罰單後驚覺有異，向警方報案才發現自家車牌遭不肖業者仿冒懸掛用於不法之途。

警方破獲大量偽造車牌，不肖商人自港、澳進貨後以兩倍以上價格賣給民眾。（圖／報系資料照）

▲警方破獲大量偽造車牌，不肖商人自港、澳進貨後以兩倍以上價格賣給民眾。

「抓不完，根本抓不完。」不願具名員警透露，在淨牌專案掃蕩之下，2024年的查獲量是往年的3倍以上，但假車牌仍繼續在路上橫行，警方提醒，民眾若發現車牌遭冒用，甚至收到交通罰單或高速公路ETC被扣款欠費通知，可附佐證資料向處罰機關申訴，並儘速赴警局報案，以維護自身權益。

新北市交通大隊針對偽造車牌亂象也表示，會依照政策及法規持續對相關違規行為進行執法 另外因偽變造牌照行為影響民眾權益甚鉅，針對此類違規、違法行為將列為重點工作強化查緝。

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