韓國瑜主導國慶主視覺出爐！國花站C位　中華民國字眼元素強烈

▲國慶主視覺。（圖／中華民國讚國慶粉專，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

雙十國慶大典將至，立法院長韓國瑜身兼國慶籌委會主委，日前已在籌備會議中下達指示「辦好中華民國的生日」。今（3日）慶籌會在臉書粉專上公開今年的國慶主視覺，「中華民國國旗」的意象出現在主視覺中，並以國旗的青天白日滿地紅的藍、白、紅為主色調，「中華民國」的字體以及「國花」梅花都成為主視覺的焦點。

值得一提的是，過去在馬政府的第一任期間，主視覺以黃金色調為主，第二任期則以國旗的藍白色調為主。然而，政黨輪替後，蔡政府上台，主視覺的設計則融入多種顏色，淡化了藍白色調的視覺感官，並強化了綠色色調的存在。今年雖然民進黨仍然掌政，但國慶籌委會由立法院主辦，因此主視覺由國民黨籍的韓國瑜主導，讓國旗的顏色再度回歸國慶主視覺。

今年的國慶主視覺已在慶籌會官網和臉書粉絲專頁上公開，中文文字寫著「中華民國 生日快樂」，英文則是「A Beautiful Taiwan Day , A Better Taiwan Tomorrow」。主視覺不僅出現國旗，還有國花（梅花在中間），色彩以國旗的主色調藍、白、紅為設計，主打國家意象。

在過去的8年中，蔡政府在文字敘述上未提到「中華民國」，並強化「台灣」、「Taiwan」的存在。然而，今年的國慶主視覺卻明確寫明「中華民國生日快樂」，而「台灣」則是在下面的英文敘述中提到，「A beautiful Taiwan Today. A better Taiwan Tomorrow.（今日美麗的台灣，明日更好的台灣）」。國慶官方臉書也以「中華民國讚國慶」為名。

▲「島路行動計畫」去年11日推出影片「國慶台灣新美學」，以動畫回顧過去8年的國慶主視覺設計。（圖／島路行動計畫提供）

