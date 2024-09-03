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社會 社會焦點 保障人權

為了2千元！財經法律系男大生當車手　「影帝警察」扮工人逮他

記者許權毅／台中報導

影帝級演技！台中警方為抓一名19歲鄔姓大學生車手，要被害人協助假意面交200萬，員警則在旁假扮工人，待警方蒐證完畢時，「工人」立即上前詢問「你們在幹嘛？」鄔嫌反問「關你什麼事？」下秒員警表明真實身分，將人逮捕。鄔嫌被逮後告訴警方，自己是某私大財經法律系學生，若成功面交可賺2千元。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲就讀某私立大學財經法律系的19歲鄔姓大學生，竟為了2千塊酬勞，不好好念書，跑去當車手。（圖／記者許權毅翻攝）

第二警分局立人所日前接獲一位74歲張男報案稱，在網路看到投資廣告，稱投資股票能保證獲利，張男不疑有他，立即投入資金，對方卻不斷要求追加金額，誆稱才能夠獲利，直到張男察覺異常後，才趕緊向警方報案。

警方追查，該廣告要求張男加入「聯聚國際投資股份有限公司」的客服人員LINE好友，張男已經依照對方要求，陸續投入90萬現金，張男報案後，經警方指示，要對方與張男見面，並稱要直接交付200萬元現金，並約在北區長青公園交易。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方要被害人假意配合面交200萬，在一旁假扮工人，相當逼真。（圖／記者許權毅翻攝）

警方在該公園附近佈署人力，並且靠現場正好有施工情況，由員警葉玟興、李岳鴻、張國隆等人喬裝成工人，頭戴工地帽、身穿反光背心、手拿材料，就在被害人身邊掌握情況，另有員警在路邊埋伏蒐證。

鄔姓車手現身取款時，假裝是工人的員警立刻上前，詢問「你們在幹嘛？」鄔還反問「關你什麼事？」警方立即表明身分，鄔嫌嚇到整個人僵住。經查，鄔嫌是某私立大學財經法律系學生，每次成功面交，還可以賺取2千元報酬，偵訊後被依詐欺罪嫌送辦。

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