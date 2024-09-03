「關鬼門」壘羅漢奮力爬牛油柱　頭城搶孤冠軍出爐

▲2024「頭城搶孤」2日深夜登場，重頭戲「搶孤棚」選手們以壘羅漢爬弧柱、倒吊金勾翻身上弧棚平台。（圖／攝影師廖丰碩提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

精彩刺激無比！2日關鬼門前夕，全國最盛大的鬼月民俗活動，2024宜蘭頭城「搶飯棚」及「搶孤棚」是盛大登場，總獎金超過150萬元的重頭戲「搶孤棚」，由松欣營造隊的攻旗手李東益以約30分鐘，率先鋸下弧棧頂順風旗奪冠。另，「搶飯棚」冠軍是烏石港福德廟隊的林建良。

2日晚吸引5千多人到場的宜蘭頭城「搶孤棚」競賽，12隊選手在滿是牛油弧柱上，壘羅漢奮力上爬，並大展絕技，以倒吊金勾方式，翻身上14公尺高弧棚平台，再拼勁爬上離地約34公尺的弧棧頂鋸下順風旗，選手車拚過程贏得掌聲不斷。

今（2024）年宜蘭頭城搶孤競賽，分成「搶飯棚」及「搶孤棚」2項，頭城中元祭典協會表示，孤棚平台高14公尺，以16根杉木支撐，平台面積長12.7公尺、寬10公尺，平台上18至20公尺高的13座孤棧（離地最高34公尺）。爬上孤棚的前3名獎金15萬元、10萬及5萬元，每割1支孤棧順風旗基金獎金5萬元，每位選手最多割2支，若再加上各棧的加碼獎金，「搶孤棚」總獎金超過150萬元。

另，飯棚高7公尺，個人飯棚賽同樣提供高額獎金，第1名可獲得5萬元與32吋電視1台，且選手只要在5分鐘內成功翻棚，都可以獲贈32吋電視。