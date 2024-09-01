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獨／不捨！台中獨立書局又少一間　老闆忍痛「向愛書人說再見」

▲天龍圖書歇業。（圖／天龍圖書授權提供）

▲位在台中市中區的獨立書店天龍圖書宣告歇業，業者透露因人力不足，不得不忍痛向愛書人說再見。（圖／天龍圖書授權提供）

記者游瓊華／台中報導

不捨，台中獨立書店又將少一家！位在台中市中區第二市場附近，知名的獨立書店、也是台中市少見的大型簡體書專賣店天龍圖書台中店宣告將結束營業，書店老闆、台北市重南書街促進會理事長沈榮裕表示，負責台中店的同事病倒，無力再經營，只能忍痛歇業，向台中的愛書人說再見，店內10多萬本書籍即日起出清，預計10月左右熄燈號。

天龍圖書館原本開設在七期，新光三越以及大遠百對面，後來搬遷到第二市場附近，至今已經10多年，是台中少見的大型簡體書專賣店。但現代人閱讀習慣改變，獨立書店近來一家一家消失，天龍圖書台中店撐過疫情，卻撐不過人力不足以及生意不佳的壓力。

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▲天龍圖書歇業。（圖／天龍圖書授權提供）

▲天龍圖書深耕台中10多年，是台中少見的簡體書大型專賣店。（圖／天龍圖書授權提供）

沈榮裕表示，現在店內10多萬本書籍都出清，因為部分書籍無法退還書商，因此都以成本價販售，甚至虧本也賣。沈榮裕提到，因為人力不足，因此現在一周只能營業週四到周日四天，一天營業6個小時。

書店歇業消息傳出，許多老客戶都很不捨到店買書，也希望老闆繼續開店，沈榮裕也提到，書本是有溫度的，油墨的味道及觸感，是跟透過網路與冷冰冰螢幕上閱讀，兩者感受截然不同，更重要的是，實體書店與客人之間的互動更是網路書店沒有的，因此他也喊話「盼望有緣人能夠接手，讓書店繼續開下去！」願意輔導有意願的人經營書店，讓實體書店不要消失。

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