柯文哲無保請回「多間外媒關注」　路透又提假帳案：重創支持度

▲柯文哲涉入京華城弊案，凌晨被裁定無保請回。（圖／記者湯興漢攝，下同。）



記者吳美依／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，1日晚間召開羈押庭，2日凌晨宣布裁定無保請回。多間外媒密切關注，並且紛紛報導最新發展。其中，路透社也提起民眾黨政治獻金假帳案，並稱此案重創柯文哲與民眾黨支持度。

日本產經新聞、朝日新聞、時事通訊社、TBS等日媒報導，65歲的柯文哲是台灣政壇「第三勢力」民眾黨黨魁，因為在擔任台北市長期間，大幅增加商業設施容積率、牟取不當利益，涉嫌貪腐而被檢方逮捕。不過，他已於2日凌晨獲釋，因為法院認為檢方提出的「犯罪事實」證據不足。

英國路透社報導，柯文哲獲釋後重申，自己沒有做錯任何事情，檢方也無搜查理由。但在另一起案件中，他與民眾黨承認總統大選政治獻金申報造假，上周宣布暫時辭去黨主席一職，並且向支持者道歉。外界廣泛認為，柯文哲將再度競選2028年大選，但民意調查顯示，這場競選資金醜聞，已經重創了對於柯文哲與民眾黨的支持。

柯文哲2019年創立民眾黨，試圖在台灣政壇打造第三勢力，儘管在台灣立法院的113席之中只有8名立委，但由於執政黨民進黨、最大反對黨國民黨都未獲得多數，因此扮演著重要角色，還在今年與國民黨聯合的國會改革中，引起大規模抗議。

新加坡聯合早報報導，台灣檢廉單位偵辦京華城容積率弊案，發現國民黨議員應曉薇向威京集團主席沈慶京收受至少4740萬新台幣，8月27日在台中機場攔下想要出境的應曉薇，隔天把準備從住家逃生梯離開的沈慶京約談到案。

台北地方檢察署接著透過「洋蔥式」偵辦方法，查出柯文哲、時任副台北市長彭振聲均涉貪，8月31日依貪污治罪條例中違背職務收受賄賂、圖利等罪，且有串滅證之虞，對2人聲押禁見。