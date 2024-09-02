　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柯文哲無保請回「多間外媒關注」　路透又提假帳案：重創支持度

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲涉入京華城弊案，凌晨被裁定無保請回。（圖／記者湯興漢攝，下同。）

記者吳美依／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，1日晚間召開羈押庭，2日凌晨宣布裁定無保請回。多間外媒密切關注，並且紛紛報導最新發展。其中，路透社也提起民眾黨政治獻金假帳案，並稱此案重創柯文哲與民眾黨支持度。

日本產經新聞、朝日新聞、時事通訊社、TBS等日媒報導，65歲的柯文哲是台灣政壇「第三勢力」民眾黨黨魁，因為在擔任台北市長期間，大幅增加商業設施容積率、牟取不當利益，涉嫌貪腐而被檢方逮捕。不過，他已於2日凌晨獲釋，因為法院認為檢方提出的「犯罪事實」證據不足。

英國路透社報導，柯文哲獲釋後重申，自己沒有做錯任何事情，檢方也無搜查理由。但在另一起案件中，他與民眾黨承認總統大選政治獻金申報造假，上周宣布暫時辭去黨主席一職，並且向支持者道歉。外界廣泛認為，柯文哲將再度競選2028年大選，但民意調查顯示，這場競選資金醜聞，已經重創了對於柯文哲與民眾黨的支持。

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲2019年創立民眾黨，試圖在台灣政壇打造第三勢力，儘管在台灣立法院的113席之中只有8名立委，但由於執政黨民進黨、最大反對黨國民黨都未獲得多數，因此扮演著重要角色，還在今年與國民黨聯合的國會改革中，引起大規模抗議。

新加坡聯合早報報導，台灣檢廉單位偵辦京華城容積率弊案，發現國民黨議員應曉薇向威京集團主席沈慶京收受至少4740萬新台幣，8月27日在台中機場攔下想要出境的應曉薇，隔天把準備從住家逃生梯離開的沈慶京約談到案。

台北地方檢察署接著透過「洋蔥式」偵辦方法，查出柯文哲、時任副台北市長彭振聲均涉貪，8月31日依貪污治罪條例中違背職務收受賄賂、圖利等罪，且有串滅證之虞，對2人聲押禁見。

ET快訊
頭號柯黑翻船！　王世堅「臉書留8字」被灌爆
快訊／等了2年！台灣文旦柚即日起輸陸解禁
快訊／鬼門關前…宇內溪滑水道20歲男戲水亡
「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲
賴清德「行庫限貸因應過當了！」　要求已簽約、首購族盡量給
民眾黨暫勝利！　朱凱翔曝「抗告北檢仍佔上風」
裁定柯文哲無保請回是「北院劉德華」！　曾開庭53hrs押3立
送柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全放送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元

近90度大轉彎！摩羯颱風將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

差點就獲釋！以「談判破局」害6人質被行刑式槍殺　70萬人上街頭抗議

柯文哲無保請回「多間外媒關注」　路透又提假帳案：重創支持度

伊朗前總統墜機主因「天氣惡劣」　最終調查：濃霧致直升機撞山區

減肥還是能照吃麥當勞！美女教練揭露「點餐秘辛」　享美味不再委屈

失去良心的盜匪！他對人生失望爬上大橋欄杆　下秒包包竟遭搶走

德國邦議會選舉　極右政黨奪圖林根邦！紅綠燈聯盟慘敗

以色列大罷工迫達成人質協議　衝擊經濟機場也關閉

中國強烈不滿！　太平洋島國論壇公報刪台灣

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元

近90度大轉彎！摩羯颱風將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

差點就獲釋！以「談判破局」害6人質被行刑式槍殺　70萬人上街頭抗議

柯文哲無保請回「多間外媒關注」　路透又提假帳案：重創支持度

伊朗前總統墜機主因「天氣惡劣」　最終調查：濃霧致直升機撞山區

減肥還是能照吃麥當勞！美女教練揭露「點餐秘辛」　享美味不再委屈

失去良心的盜匪！他對人生失望爬上大橋欄杆　下秒包包竟遭搶走

德國邦議會選舉　極右政黨奪圖林根邦！紅綠燈聯盟慘敗

以色列大罷工迫達成人質協議　衝擊經濟機場也關閉

中國強烈不滿！　太平洋島國論壇公報刪台灣

出國玩被視為畏罪潛逃！蔣萬安：邵琇珮依規請假　政風處已主動聯繫

台股市值排名全球前十　謝金河：台積電被稱護國神山精髓在此

羅切開賽連7K平美聯紀錄　白襪仍慘吞107敗破隊史紀錄

轟「法官把自己當白痴」　黃智賢揭疑點：認定柯文哲不知情有事嗎

王世堅該不該高空彈跳？　許智傑緩頰：事情還不到最後的結果

對柯文哲京華城案無保請回「很震驚」　柯志恩：這只是第一關

檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元

近90度大轉彎！摩羯颱風將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

去年被診斷腎臟病末期！　朱芯儀道別10年愛貓「曾哭著餵水」：別牽掛

頭號柯黑賭輸了！王世堅「臉書留8字」被灌爆：期待高空彈跳

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

國際熱門新聞

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

中國強烈不滿！　太平洋島國論壇公報刪台灣

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

哈利王子傳「計畫重返英國」

女生內褲底部　為何有小口袋？

妻分娩困難要剖腹產！男嫌「開刀就壞掉了」要另娶

以色列防長籲總理「簽停火協議」

吸毒吸到茫！泰男「鋤頭砸臉」狠殺83歲嬤

北韓闇黑KTV！200正妹女大生下海賣淫

全日空飛機冒煙　畫面曝光

以色列大罷工迫達成人質協議

俄國：擊落烏軍擊落158架無人機

他對人生失望準備輕生　下秒包包遭男子搶走

更多熱門

相關新聞

轟「法官把自己當白痴」　黃智賢揭疑點：認定柯文哲不知情有事嗎

轟「法官把自己當白痴」　黃智賢揭疑點：認定柯文哲不知情有事嗎

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭到檢方約談調查，1日晚間召開羈押庭，最終裁定無保請回。對此，媒體人黃智賢今（2日）表示，柯文哲對於違法圖利，有絕對權力指揮、調度人員，還參與開會，法官卻說柯沒有指示，不知情此事，有事嗎？他批評，法官判決只有6個可能，「把柯當白癡」、「把自己當白癡」、「把台灣人當白癡」、「法官被白粉跟立委，嚇尿」、「枉法裁判」、六「法官是文盲」。

柯文哲京華城案無保請回　柯志恩坦言震驚

柯文哲京華城案無保請回　柯志恩坦言震驚

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

館長逆風挺柯「大力送物資」　網讚翻：真男人

館長逆風挺柯「大力送物資」　網讚翻：真男人

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

關鍵字：

柯文哲貪腐京華城案政治獻金弊案假帳容積率

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

傳柯文哲被捕前私訊創黨大老：每個人都在推責任

摩羯估成中颱　明晚起變天

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面