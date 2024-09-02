瘋電影／求救眨眨眼　麻雀變鳳凰的驚悚版

文／賴賴

瘋言瘋語

剛開始的感覺和《逃出絕命鎮》很類似，不過題材上還是有所不同，以年輕女孩容易被多金帥氣的男人所迷惑，造成之後的一切不可收拾，電影流暢，屬於Ｂ級驚悚電影，在一個單一的定點完成所有的劇情，而腳色都是年輕貌美身材火辣的正妹，視覺上還是能夠支撐整片的娛樂效果，俊男美女的驚悚片，整體感是不錯看的，有警世的意味在。結局不錯，屬於眾望所歸的結局，有驚喜。

片 名：求救眨眨眼

英文名稱：Blink Twice

導 演: 佐伊·克羅維茲

編 劇: 佐伊·克羅維茲 / E·T·費根鮑姆

主 演: 娜奧米·阿基、查寧·塔圖姆、克利斯蒂安·史萊特、西蒙·雷克斯、阿德里婭·阿霍納

類 型: 懸疑、驚悚

製片國家/地區: 美國

語 言: 英語

上映日期: 2024/08/22

片 長: 102分鐘



劇情簡介

科技業億萬富翁史萊特·金（查寧·塔圖姆 Channing Tatum 飾）在他的募款晚會上，遇見了雞尾酒女服務生弗瑞達（娜奧米·阿基 Naomi Ackie 飾），兩人產生了火花。史萊特於是邀請弗瑞達，跟他和一群朋友去他的私人島嶼。這是一場夢幻旅行，這裡媲美天堂，白天陽光普照，夜晚享樂狂歡，所有人都玩得很盡興，大家都捨不得離開。不過詭異的事件陸續發生，弗瑞達開始質疑眼前的現實，她發覺這個地方不太對勁，但如果她想要活著離開這裡，她就必須揭露真相。

▲一群藍領階級幸運得被年輕富豪邀請，專機到無人島上度假。

▲這是作夢嗎？年輕高富帥喜歡做服務生的自己。



▲貧苦出身的女孩，像是中頭獎一樣的來度假。

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