瘋電影／噤界：入侵日　 聰明是天賦仁慈是選擇

文／賴賴

瘋言瘋語：

這個設定外星入侵的殺人怪物，其實在邏輯上還滿合理的，就NASA傳回的外星球都是沒有光的，黑暗一片，甚至不見生物，所以這些生物的視覺功能幾乎無用武之地，而聽覺則是可以避難的最佳功能，電影所設計的怪物，出現機會並不多，整個恐怖情境操作以聲音和慘叫為主，不發出聲音就可以保命，這跟我們玩躲貓貓的概念是一樣的。

只不過躲一時和躲一輩子，這種持續高壓的生存，相當痛苦、恐怖、疲累，正因如此才能讓人性善惡立判，即使是一位癌末的少女，也能將自己的生存價值發揮最大化，已經讓人想放棄的超高壓劇情，帶來一絲人性光芒，活著終究會有希望。

電影流暢好看，高明的設計。



片 名：噤界：入侵日

英文名稱：A Quiet Place: Day One

導 演：麥可薩爾諾斯基

主 演：吉蒙韓蘇.喬瑟夫昆恩

類 型：劇情、科幻

製片國家/地區: 美國

語 言：英語

上映日期：2024/06/26

片長：100分鐘



劇情大綱

《噤界：入侵日》是《噤界》和《噤界II》的「前傳故事」，時間回到怪物到來的那一天，主角是養了一隻貓、生活在中國城的平凡少女，她在槍林彈雨和血盆大口中存活了下來，並遇見了《噤界II》那座海島上的「首領」，以及一名西裝筆挺的奇怪少年。他們無意間發現了這些怪物的秘密，從此這個世界沒了聲音……

▲癌末患者受福利中心照顧，來到街上放風。

▲突如其來的天降怪物，真的都嚇死。

▲準律師非常害怕，見到女主不願離開。

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