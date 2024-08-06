瘋電影／死侍與金鋼狼　最大的敵人自己組團來找自己

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部需要先做功課的電影，或者主要還是給漫威鐵粉的電影，總之你需要知道許多幕後故事，包含版權轉移到迪士尼後的一些戲謔的橋段，不然真的都看不懂笑點，且也無法理解這麼高的評價所謂何來。

電影維持死侍的風格，男生喜歡的笑話哏，萊恩雷諾斯專屬的廢話式笑話，劇情其實很簡單，動作安排也沒有驚喜，整體感的看點式金鋼狼身材很好，原來虛擬空間式有垃圾場的，這以電腦概念用在科幻人口，一些過氣或是被丟棄的中年超級英雄，是待在垃圾堆裡的，很諷刺卻很真實。流暢緊湊驚喜，整體感是好看的。



片 名：死侍與金鋼狼

英文名稱：Deadpool & Wolverine

導演：薛恩李維

主演：萊恩雷諾斯.休傑克曼.莫蓮娜芭卡琳

類型：動作

製片國家/地區: 美國

語言：英語

上映日期：2024/07/24

片長：127分鐘

發行公司：迪士尼



劇情大綱

史上最另類超級英雄、語不驚人死不休的死侍睽違六年終於萬眾矚目重返大銀幕！除了與老搭檔鋼人、青少女彈頭和雪緒再度聚首，更將與睽別15年的金鋼狼二度並肩作戰再續兄弟情，時間變異管理局找上門帶走他也老神在在，並自認只有自己能當漫威救世主，改寫漫威電影宇宙！

▲有家人有朋友讓人存在的重要性凸顯。

▲美麗的壞人，功夫高強。

▲整部片經典畫面。

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