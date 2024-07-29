　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

動靜皆宜 明心見性　靈鷲山超人營覺知處處禪機

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲超人營經由動靜穿插的課程，讓學員們體會專注、靜心的覺知力，培育心靈的素質。（靈鷲山佛教教團提供）

吃飯、走路、遊戲、坐禪……，動靜之間，處處可見禪機！靈鷲山無生道場舉辦跨界青年第二屆「超人營」3天2夜的禪修活動，46位來自不同年齡層、各行各業的學員，在精心策畫的活動中，忘卻酷暑的燠熱，感受自我覺知的美好。

主持「超人營」的廣純法師說，舉辦「超人營」是為擴大吸引年輕族群的參與，讓他們了解禪修不一定要坐在禪堂裡面，藉由寓教於樂的遊戲，提升自我認識、了解團隊合作的重要性。一開始，有年輕學員沒手機傍身就不肯參加活動，但看到活動有趣好玩，卻比其他人都投入；經由動靜穿插的課程，與觀察海洋潮間帶的生命教育，讓學員們體會專注、靜心的覺知力，培育心靈的素質。

專注不動心 內觀分享承擔的願心

第二屆「超人營」46位學員中，20歲以下的有20位，年紀最輕的僅13歲且有4位，顯見確實頗受年輕族群青睞；30歲以上的也有15位，最年長的一位是45歲。所有學員中，超過4分之3都是第一次參加禪修活動，也有4位參加過超人營，今年再次興緻勃勃地報名參與。

3天的課程中，「吃飯禪」每餐都會讓學員了解該餐食物的生長、烹飪過程，以感恩的心細嚼慢嚥，同時體會「睏來眠、饑來食」，嘴巴吃飯時，心也在吃飯，凡事若能單純覺知當下，不但健康，更能減少犯錯；「煮飯禪」透過整理、烹調食材，提升學員們的自理能力，不再只是茶來伸手、飯來張口；每堂課及每餐用餐前，以頌缽的顫音讓學員們靜下心來；托水缽及走路的行禪、大步快走的跑香、身體律動的舞蹈，開啟學員對身體的覺知。

第2天的投壺遊戲及潮間帶生態觀察，最受學員們的喜歡。投壺是古代文人雅士的社交活動，必須靜心、專心，以靈活擺動手腕的巧力，才能將箭投入壺中。學員們在分組競賽時發揮團隊合作，有人投壺、有人幫忙撿箭，其他人奮力加油，過程中不斷互相交換訣竅、心得，一有人投進就高聲歡呼分享喜悅，將覺知化為遊戲帶到最高潮。

觀察潮間帶生態 覺知地球永續重要性

所有學員「下海」觀察潮間帶生態，無懼30幾度的豔陽高照，學員們齊聚貢寮海邊，津津有味地聽著黑熊老師詼諧地講解沙蟹、石蚵、藤壺、陽隧足等潮間帶生物的生態，接著下水傾聽海洋的聲音，想像自己是海洋生物，用生物的角度、萬物平等的心來觀察世界，覺知生態保育的重要性。

已唸過國內外4所不同大學科系大一課程的郭泳沛，一直還找不到自己的方向，這次參加活動學習靜心、打坐，讓自己的心沈澱下來，也學會改變心境的方法。紮著小馬尾的尤彥宏，是位還在唸大三的陽光大男孩，經常睡眠不足、吃飯總是狼吞虎嚥，功課與生活壓力都很大，情緒也因此大受影響，來到這裡學會內觀，讓自己面對外界負面情緒時，儘量不為所動。

參加過初級禪修的花昕妤愛上了無生道場，因為台灣很少有像這裡「陸、海、空」一色的地方，令人心曠神怡。她學到王陽明的冥想方法就是「不動心」，訓練專注力，也從達摩大師的訓示領悟：「了解自己才是真正的功德！」來自香港的趙灝賢，目前是嘉義中正大學的大四學生，對禪修有興趣，喜歡森林禪與森林融為一體的感覺，也學到如何放鬆、覺知，不能只依自己的慣性過活，未來希望能來這裡當義工。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山禪修超人營藉由寓教於樂的遊戲，提升自我認識、了解團隊合作的重要性。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲讓學員觀察潮間帶生態，想像自己是海洋生物，用生物角度、萬物平等的心，覺知地球永續重要性。（靈鷲山佛教教團提供）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
特斯短裙妹正面曝！網讚：戰力超強　他硬拔充電槍反告
奧運救生員「下半身太搶鏡」救援！　網笑：他該拿獎牌
「空服員受不了狂吐」乘客崩潰要口罩　美聯航班緊急降落
快訊／抓到了！威脅大法官人身安全　男保全落網
荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！上場遭噓爆　現場影片曝
Hani未婚夫醫生爆「患者四肢捆綁」暴斃亡！　網灌爆她IG
LIVE／郭書瑤傳遭TVBS封殺！紀卜心嗆網友：文盲嗎　麟洋
塔吉克選手拒握手喊「真主至大」　下場被日本金牌打爆

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

動靜皆宜 明心見性　靈鷲山超人營覺知處處禪機

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

動靜皆宜 明心見性　靈鷲山超人營覺知處處禪機

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

巴黎奧運泳池的守護者！救生員撿起泳帽獲全場掌聲

IVE意外開全麥！伴奏突消失　Liz緊急飆高音「零修音實力」曝光

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

陳喬恩鏡頭前「難得全素顏」！真面目現形 完妝對比照曝：額頭禿了

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

新光三越推奧運美食優惠　SOGO大巨蛋酒款買一送一

崑山科大祭百萬獎學金　免住宿費、課程全面導入AI 吸引新生入學

「陸船翻覆案」明協商　歸還遺體、船隻並給予600多萬元撫慰金

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

靈鷲山超人營覺知處處禪機

7道超下飯的絞肉料理

一個人的閃光餵食　地主惠亮你還來

停電救難知識！鮪魚罐頭當蠟燭燒

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

《庶務二課》超級美腿發電機

浜田 X 小室＝WOW WAR TONIGHT

超市火鍋肉片變出5道美味料理

靈鷲山台東中心法會贊普回饋地方

發音不標準！花生變陰莖...

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

更多熱門

相關新聞

聰明是天賦仁慈是選擇

聰明是天賦仁慈是選擇

《噤界：入侵日》是《噤界》和《噤界II》的「前傳故事」，時間回到怪物到來的那一天，主角是養了一隻貓、生活在中國城的平凡少女，她在槍林彈雨和血盆大口中存活了下來，並遇見了《噤界II》那座海島上的「首領」，以及一名西裝筆挺的奇怪少年。他們無意間發現了這些怪物的秘密，從此這個世界沒了聲音……

愛情是帝王家的奢侈品

愛情是帝王家的奢侈品

斷捨離的真愛

斷捨離的真愛

鬼太郎之父冒死救兒

鬼太郎之父冒死救兒

加菲貓原來不是棄嬰

加菲貓原來不是棄嬰

關鍵字：

瘋電影賴賴靈鷲山

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

明「全台下2天」　雨最大地區曝

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面