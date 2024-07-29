動靜皆宜 明心見性　靈鷲山超人營覺知處處禪機

文／賴芃縈 編輯整理

▲超人營經由動靜穿插的課程，讓學員們體會專注、靜心的覺知力，培育心靈的素質。（靈鷲山佛教教團提供）

吃飯、走路、遊戲、坐禪……，動靜之間，處處可見禪機！靈鷲山無生道場舉辦跨界青年第二屆「超人營」3天2夜的禪修活動，46位來自不同年齡層、各行各業的學員，在精心策畫的活動中，忘卻酷暑的燠熱，感受自我覺知的美好。

主持「超人營」的廣純法師說，舉辦「超人營」是為擴大吸引年輕族群的參與，讓他們了解禪修不一定要坐在禪堂裡面，藉由寓教於樂的遊戲，提升自我認識、了解團隊合作的重要性。一開始，有年輕學員沒手機傍身就不肯參加活動，但看到活動有趣好玩，卻比其他人都投入；經由動靜穿插的課程，與觀察海洋潮間帶的生命教育，讓學員們體會專注、靜心的覺知力，培育心靈的素質。

專注不動心 內觀分享承擔的願心

第二屆「超人營」46位學員中，20歲以下的有20位，年紀最輕的僅13歲且有4位，顯見確實頗受年輕族群青睞；30歲以上的也有15位，最年長的一位是45歲。所有學員中，超過4分之3都是第一次參加禪修活動，也有4位參加過超人營，今年再次興緻勃勃地報名參與。

3天的課程中，「吃飯禪」每餐都會讓學員了解該餐食物的生長、烹飪過程，以感恩的心細嚼慢嚥，同時體會「睏來眠、饑來食」，嘴巴吃飯時，心也在吃飯，凡事若能單純覺知當下，不但健康，更能減少犯錯；「煮飯禪」透過整理、烹調食材，提升學員們的自理能力，不再只是茶來伸手、飯來張口；每堂課及每餐用餐前，以頌缽的顫音讓學員們靜下心來；托水缽及走路的行禪、大步快走的跑香、身體律動的舞蹈，開啟學員對身體的覺知。

第2天的投壺遊戲及潮間帶生態觀察，最受學員們的喜歡。投壺是古代文人雅士的社交活動，必須靜心、專心，以靈活擺動手腕的巧力，才能將箭投入壺中。學員們在分組競賽時發揮團隊合作，有人投壺、有人幫忙撿箭，其他人奮力加油，過程中不斷互相交換訣竅、心得，一有人投進就高聲歡呼分享喜悅，將覺知化為遊戲帶到最高潮。

觀察潮間帶生態 覺知地球永續重要性

所有學員「下海」觀察潮間帶生態，無懼30幾度的豔陽高照，學員們齊聚貢寮海邊，津津有味地聽著黑熊老師詼諧地講解沙蟹、石蚵、藤壺、陽隧足等潮間帶生物的生態，接著下水傾聽海洋的聲音，想像自己是海洋生物，用生物的角度、萬物平等的心來觀察世界，覺知生態保育的重要性。

已唸過國內外4所不同大學科系大一課程的郭泳沛，一直還找不到自己的方向，這次參加活動學習靜心、打坐，讓自己的心沈澱下來，也學會改變心境的方法。紮著小馬尾的尤彥宏，是位還在唸大三的陽光大男孩，經常睡眠不足、吃飯總是狼吞虎嚥，功課與生活壓力都很大，情緒也因此大受影響，來到這裡學會內觀，讓自己面對外界負面情緒時，儘量不為所動。

參加過初級禪修的花昕妤愛上了無生道場，因為台灣很少有像這裡「陸、海、空」一色的地方，令人心曠神怡。她學到王陽明的冥想方法就是「不動心」，訓練專注力，也從達摩大師的訓示領悟：「了解自己才是真正的功德！」來自香港的趙灝賢，目前是嘉義中正大學的大四學生，對禪修有興趣，喜歡森林禪與森林融為一體的感覺，也學到如何放鬆、覺知，不能只依自己的慣性過活，未來希望能來這裡當義工。

▲靈鷲山禪修超人營藉由寓教於樂的遊戲，提升自我認識、了解團隊合作的重要性。（靈鷲山佛教教團提供）

▲讓學員觀察潮間帶生態，想像自己是海洋生物，用生物角度、萬物平等的心，覺知地球永續重要性。（靈鷲山佛教教團提供）