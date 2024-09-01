雄中開學奇景！高一新生帶行李箱報到　校友曝原因：不然手會廢掉

▲雄中開學日，出現高一新生帶行李箱報到的奇景。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

全台各國小、國中、高中已於8月30日開學，學生們結束長達2個月的暑假，收心返回學校。而在開學日，有民眾發現，高雄市高級中學門口出現奇特的景象，大量的學生拖著行李箱進入校園，奇妙的畫面引起網路熱議，就有過來人解釋這背後的涵義。

一名男網友在社群網站Threads上以「高雄中學國際機場」為題上傳影片，只見影片中，許多學生除了身穿制服、背後背著背包外，手邊都拖著一個行李箱在校園內走動著。而如此場景如果不仔細研究的話，極有可能會直覺以為學生們是準備參加旅行。

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當然，這時候才剛開學，學校也不可能馬上組織學生出遊。不少網友好奇詢問「要去哪裡啊？為什麼大家都拖著行李箱？」、「什麼活動啊？」「住宿嗎」、「我很想知道，到底裝了些啥？」

對此，有過來人出面解釋，「沒有要去哪裡。只是返校日領書，他們的書超多的，所以用行李箱裝不然提到手會很痛」、「新生訓練領課本回家而已」、「用手拿到廢掉」。

至於雄中的課本真的多到要用行李箱裝載一事，根據《中時新聞網》報導指出，就有學生解釋，表示學長都會提醒新生開學時務必要帶行李箱來學校，因為總共有57本課本要領，總重量會超過15公斤。

而校方也表示，雖然校內有置物櫃的設置，但因為校園是開放空間，憂心有不肖人士潛入竊取，因此也會要求學生將課本帶回家。

也有校友留言表示「記得就是之前有校外人士到教室偷課本拿去回收，學校才會要求帶回家保管」、「當初住家離學校只要10分鐘，照樣要拿行李箱」。

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