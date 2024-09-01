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社會 社會焦點 保障人權

5年內第8次被抓到無照！台中男「加碼」掛假車牌這下慘了

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名謝男5年內第8次被抓到無照駕駛，這次還懸掛假車牌。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市第五警分局8月執行淨牌專案，短短1個月內抓到91件車牌異常情形。其中，有一名22歲謝男懸掛假車牌被抓，警方還查出他是無照駕駛累犯，且5年內已經是第8次被逮，這下除了要開單，還得面臨偽造特種文書刑責。

警方說，8月底執行重點路段路檢，23日在北屯區松竹路上發現1輛重機乘客未戴安全帽，經攔停檢查，發現這台重機的車牌早已被註銷，原有的車牌也遭扣繳。不料，21歲朱姓駕駛竟透過LINE社群以一面3000元的價格，向不法業者訂購假車牌繼續上路，最終被員警識破並送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼另名朱男因後座女子沒戴安全帽被攔，警方也查出他掛車牌是網路訂購假車牌。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

經第五警分局統計，8月共計查獲5件使用偽(變)造車牌、75件使用吊銷、註銷之牌照、5件牌照借供他車行駛，以及其他牌照違規6件，總計91件。

警方說明，現可透過掌上型行動電腦「即時車牌辨識系統」對轄內車輛進行掃描、辨識，如發現牌照異常之情形，便能立即攔停查緝，相較於以往手動輸入車牌後取得資訊，此套系統大幅提升員警效率，以AI科技輔助執法工作將成為日常。

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