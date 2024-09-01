台中電影Fun-In季落幕吸引破萬人　國際動畫影展接棒登場

▲台中電影Fun-In季落幕吸引破萬人，接下來國際動畫影展將接棒登場。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

2024台中電影Fun-In季自6月28日起跑，為期兩個多月巡迴台中29區，播放《超級瑪利歐兄弟電影版》、《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》等電影，累積參與人數破萬人。昨（31）晚閉幕場於南屯圓滿戶外劇場放映《汪汪隊立大功：超級大電影》，大螢幕聲光效果十足，吸引爆滿人潮。新聞局長欒治誼也出席同歡，抽出驚喜加碼獎「大阪雙人來回機票」、「75吋液晶電視」及「SWITCH遊戲機」幸運得主，讓民眾滿載而歸。

欒治誼表示，新聞局舉辦夏日電影院已有10年，每年結合台中國際動畫影展佳片巡迴各區，今年精選17部動畫影片輪番放映，累積參與人次破萬人，新聞局未來將繼續舉辦更盛大精彩的活動，打造台中影視之都。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新聞局長欒治誼抽出驚喜加碼獎「大阪雙人來回機票」、「75吋液晶電視」及「SWITCH遊戲機」幸運得主。（圖／台中市政府提供）



新聞局今年選出國內外優質片單，包括超高人氣的《超級瑪利歐兄弟電影版》、《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》、《汪汪隊立大功：超級大電影》，以及口碑極佳的《鈴芽之旅》、《鏡之孤城》、《元素方程式》及《BLUE GIANT藍色巨星》，以及影展精選動畫《魔法阿嬤-數位修復版》及《妖怪森林》。

▲昨天活動現場還有石虎家族的石虎爸爸到場與孩子同樂。（圖／台中市政府提供）



新聞局指出，緊接在「2024台中電影Fun-In季」之後，就是台中動畫重頭戲「2024台中國際動畫影展」，今年屆滿10週年，9月起將開始一連串熱鬧活動，預定9月20日(週五)、9月21日(週六)晚間19時於西區市民廣場分別放映《腦筋急轉彎》及《汽車總動員》。觀摩影展更加碼為10天，於10月18日至10月27日在台中大魯閣新時代威秀影城盛大舉行。