嘉義景觀酒店優惠活動　身分證對中6個6爽住萬元套房

▲嘉義市嘉楠風華酒店六週年震撼獻禮對中6個6，免費入住萬元頂級VIP套房!! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市嘉楠風華酒店歡慶六週年推優惠活動，飯店不僅祭出滿千折百住宿優惠，更攜手合作嘉義熱門觀光工廠，加碼對中6個6免費入住價值萬元起跳的「風華雙人VIP套房」等限定優惠。

館方表示週年慶有三大亮點，活動期間，透過官網或來電預訂任何專案之客房，每滿千元即享百元折扣；此外，活動期間預定的貴賓還將額外獲贈蓋婭莊園和丸聚星球的門票及商品折價券。

另外是生日日期（西元年＋月＋日）與身分證字號符合對中六個6的幸運貴賓，將可在九月份平日（周一至周四）免費入住價值萬元的「風華頂級VIP雙人套房」。

以及獨棟遊戲室奇幻魔法堡及空中酒吧最高享六折優惠， 身分證字號含有兩個「6」，單筆消費可折扣$60元，含有三個「6」，單筆消費可享六折優惠。

嘉楠風華酒店表示，「風華頂級VIP雙人套房」定價$11,200+10%，館方以創意、溫度和感動為理念,在建築、空間設計和服務上追求極致，座落於嘉義市精華地段,交通便利,是貴賓嘉義旅遊的最佳首選；此次週年慶優惠活動內容豐富,讓貴賓能盡情享受難忘的住宿體驗。