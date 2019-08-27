拚暖冬讓旅客有感　嘉楠風華酒店買一送一千元有找

▲嘉義市嘉楠風華酒店秋冬補助推買一送一只要880元。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部規劃第4季投入36億元推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」，9月1日起開始實施，補助內容有團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業入園優惠、公協會觀光活動，補助金額提高到1000元，12歲以下兒童也受惠。嘉義市四維路上嘉楠風華酒店響應政府政策，加碼推出買一晚再送一晚只要880元，讓各地旅客可以一次玩遍嘉義縣市。活動即日起至12月31日止，補助星期日到星期五，假日、星期六除外。另外只要住客名字裡有嘉、義兩字的旅客,飯店還加碼贈送「旅行小物」一組。

▲嘉義市嘉楠風華酒店秋冬補助推買一送一只要880元。（圖／記者翁伊森翻攝）



<優惠A> 三天兩夜

平日入住兩人房三天兩夜只要NT$ 880 含稅及服務費

住房專案專案內容

1. 免費使用一樓休閒設施(健身房、休閒娛樂室)。

2. 年滿6歲(含)或身高120公分以上，每房加人加價$600(含備品、床位)，每房限加2位。每房限加2位。

3. 本專案不含早餐,不得與其他優惠一併使用。

4. 本專案不適用同業團客入住專案。

5. 房客享有，Iron Wind 酒吧免一成服務費優惠，加贈NT$100元折價券。

6. 環保愛地球, 續住不整房。

▲嘉楠風華酒店秋冬補助房型。（圖／記者翁伊森翻攝）

<優惠B> 兩天一夜

平日入住兩人房只要NT$ 880

住房專案專案內容

1. 依房型贈送親子館門票、空中酒吧宵夜一套，限外帶。

2. 免費使用一樓休閒設施(健身房、休閒娛樂室)。

3. 年滿6歲(含)或身高120公分以上，一泊一食每房加人加價$600(含備品、床位、親子館門票、空中酒吧宵夜)，如為三人房贈送3張親子館門票、2套宵夜，如為四人房贈送4張親子館門票、2套宵夜，每房限加2位，四人房恕無法加人。

4. 本專案不含早餐,不得與其他優惠一併使用。

5. 本專案不適用同業團客入住專案。

6. 房客享有空中酒吧免一成服務費優惠，加贈NT$100元折價券。

訂房專線: 05-233-0000 轉9

▲嘉楠風華酒店最受住客稱的空中酒吧。（圖／記者翁伊森翻攝）