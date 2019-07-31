帶「哈尼」吃高檔甜點、喝紅酒　嘉楠風華酒店迎七夕

▲▼嘉楠風華酒店空中酒吧。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度的七夕情人節即將到來，嘉楠風華酒店空中酒吧特別為情侶佳偶量身訂做「Je t’aime星光派對」活動，讓佳人們除了共享法式情人甜點，品嚐紅酒外，現場還有熱鬧情人節闖關遊戲，伴隨嘉義市璀燦迷人的無敵夜景陪著情人們過七夕。

嘉楠風華酒店空中酒吧「Je t’aime 星光派對」活動，期間為8/3~8/8，每對費用只要$1314元外加一成服務費，內容包括有雙人享用的法式甜點及一瓶智利頂級凱薩西瓦紅酒(價值$1200元)。情人們來到空中酒吧，迷醉的氛圍加速兩人之間的愛火，預備情人節住宿。

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▲▼嘉楠風華酒店空中酒吧「Je t’aime 星光派對」活動，有雙人享用的法式甜點搭配高檔紅酒。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

七夕「Je t’aime 星光派對」由法國藍帶主廚製作供應的法式點心，內容有一份甜心寶貝起士蛋糕(主廚選用澳洲原裝的乳酪起司加入法國頂級的鮮奶油，做出濃郁口感的起士蛋糕，顯示濃郁、甜蜜的情意！一份法式鹹派(內容有馬鈴薯搭配洋蔥加入會拉絲的莫扎瑞拉起司帕瑪森起司)，2份甜心巧克力瑪德蓮 (主廚使用比利時80%黑巧克力搭上日本麵粉作成)，及一瓶智利頂級凱薩西瓦紅酒(價值$1200元)，讓情人們度過一個璀璨華麗又有情調的節日。

每天訂位前5組，贈送高鐵大道告白跑馬燈一天，情人們可以透過科技跑馬燈傳遞彼此的愛意。