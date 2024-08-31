路科廠房暗夜火警！竟是「台積電關鍵供應商」　英特格驚人背景曝

▲路科暗夜火警！起火廠房竟是「台積電關鍵供應商」，英特格驚人背景曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台積電關鍵供應廠商英特格公司，位在高雄路竹區路科八路的獨立倉庫今（31）日凌晨3點多傳出火警，消防局出動23車43人，包含化學車、消防機器人、重機具、無人機等，還啟動義消民力前往出水撲滅，火勢約在1小時後撲滅，所幸現場無人受傷受困。至於詳細起火原因尚待進一步釐清。

美商英特格是台積電、英特爾、三星、鎧俠（Kioxia）和SK海力士等國際大廠供應商，在全球半導體供應鏈佔有舉足輕重地位，位在高雄廠生產的先進半導體材料，優先供應給台積電及本土半導體公司。

▲▼路科暗夜火警！起火廠房竟是「台積電關鍵供應商」。（圖／記者賴文萱翻攝）

位在高雄市路竹區路科八路的廠房「KSP-N高雄北廠」凌晨傳出火警，當時廠房內無人上班，火勢在廠內悶燒狂竄濃煙，消防局出動23車43人，包含化學車、消防機器人、重機具、無人機等，還啟動義消民力前往出水撲滅。

據了解，起火的廠房主要生產先進液體過濾器、高潔淨度化學桶及先進沉積材料等3大產品。所幸火勢在約1小時後撲滅，現場未有人員傷亡。至於詳細起火原因尚待後續調查釐清。