應曉薇「溫哥華生命科學研究所碩士」還掛網站！他打臉：沒這學校

▲國民黨台北市議員應曉薇被裁定羈押禁見。（圖／記者黃國霖攝）

網搜小組／劉維榛報導

國民黨北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4500萬，她的過去黑歷史狂被挖出，國立中央大學中國文學系助理教授胡川安29日貼出應曉薇的選舉公報，聲稱自己是「溫哥華生命科學研究所碩士」，這讓胡川安打臉直呼，「沒有一個大學是這個名字的。」

胡川安在臉書表示，他住過溫哥華，非常熟悉當地生活環境，看到應曉薇自稱是「溫哥華生命科學研究所碩士」，讓胡川安秒打臉直呼，「沒有一個大學是這個名字的，我去加拿大只讀McGill（麥基爾大學），總理是我學長。」

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胡川安還說，「學歷低沒關係，不要假造，當政治人物，就不要拿錢。」不僅如此，曉薇曾寫過一本書，叫做《做個健康美麗孕媽咪》，胡川安發現上頭的簡介學歷寫著「中華易經學院生命科學研究所碩士」，這讓胡川安不禁開酸，「易經生命科學研究所是什麼X，但不在溫哥華，在新北淡水，真的...歷史學家很會留資料啦！」

目前台北市議會網站上，應曉薇的學歷仍是「溫哥華生命科學研究所碩士」，2018年她議員參選時，學歷就曾被質疑過，不管是「溫哥華生命科學研究所碩士」或是「中華易經學院生命科學研究所」，網路上都找不到這兩間學校的資訊。

▲市議會網站仍顯示「溫哥華生命科學研究所碩士」學歷。（圖／翻攝台北市議會網站）



事實上，中選會指出，候選人要在選舉公報上刊登外國學歷，必須要有學位證書、代表處、辦事處或其他經外交部授權機構驗證之國外學歷證明文件，否則不予刊登。