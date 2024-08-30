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獨／館長嗆聲包圍地檢署持續神隱　員工曝：有話要說會自行出面

▲▼ 館方表示，館長當天並未現身林口店，並強調如果館長有話要說，將會自行出面說明。 。（圖／記者戴上容攝）

▲員工透露，館長今天並未現身林口店，並強調如果館長有話要說，將會自行出面說明。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

台灣民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，檢調於30日清晨突襲其住所，經過約4小時搜索後，將柯文哲帶回廉政署進行約談。此前，網紅館長陳之漢曾在直播中聲稱，如果柯文哲被搜索，他將「馬上帶人去包圍地檢！」針對此事，《ETtoday新聞雲》記者晚間6時許，實地走訪陳之漢在林口的健身館旗艦店。館方人員表示，館長今天並未現身林口店，並強調如果館長有話要說，將會自行出面說明。

今年總統就職前一天（5月19日），館長在直播中說，如果柯文哲被搜索，他將「馬上帶人去包圍地檢！」；為防止館長的支持者因柯文哲事件聚集，轄區中正一警分局在台北地檢署門口預防性設置了鐵馬護欄，並在廉政署部署了20名警力進行維安。

《ETtoday新聞雲》記者今30日下午2時30分起多次撥打館長特助的電話，但均未獲回應，只聽到機械音提示「您撥的電話忙線中，請稍後再撥」。晚間6時許，記者前往館長位於林口的成吉思汗健身俱樂部旗艦店，店內員工表示，今天並未見到館長，且對其行蹤不知情。

員工後來撥打電話向主管請示，主管透過電話告訴記者，一般情況下不會過問館長的動向，無法代替館長發言，館方不接受採訪。若有問題可透過信箱與館長聯繫，館長會親自回應。如果館長有話要說，將會自行出面說明。

至於台北地檢署門口的狀況，截至晚間7時45分，並未有民眾聚集的情況。

▲▼ 館方表示，館長當天並未現身林口店，並強調如果館長有話要說，將會自行出面說明。 。（圖／記者戴上容攝）

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