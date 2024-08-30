女三寶逆向又狂毆守法駕駛「滿臉血」　當街叫囂：我打你怎麼了？

▲ 大陸青島嶗山風景區出現一名女駕駛逆向又想插隊，還下車毆打守法正常行駛的一名男駕駛，把對方打到臉上都是血。（圖／翻攝自搜狐視頻）

圖文／CTWANT

違法者比守法的囂張！大陸青島嶗山風景區8月28日傳出一起離譜交通事故，一名王姓女駕駛逆向想插隊超車，不幸追撞前方車輛，竟下車辱罵並毆打對方，林姓男駕駛遭打到口鼻見血，王女踹車叫囂「我打你怎麼了」，隨後肇事逃逸；當地警方在8月29日逮捕王女，依法行政拘留和罰款。

根據陸媒《搜狐網》報導，青島嶗山區一名林姓男子公布行車記錄器畫面，他開車行經青山村觀景台，遇到一名王姓女三寶逆向，對方想插隊超車未果，竟下車走向林男瘋狂辱罵，還出手搧了他10幾個巴掌，把他打到滿臉都是血。

怎料，王女施暴後，還當街叫囂，「我逆向怎麼了？我打你怎麼了？」嗆林男可以報警，隨後王女火速肇事逃逸，離開現場。

8月29日青島市公安局嶗山分局表示，接獲一名王姓女駕駛打人還肇事逃逸一案，迅速展開調查，目前已將王女逮捕；王女違反《治安管理處罰法》第四十二條、第四十三條規定，公安機關依法對王女處以行政拘留10日，及罰款1000元人民幣（約新台幣4258元）。

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