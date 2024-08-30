屏東角頭「鴨頭」告別式9／4舉行　米塔綿延200公尺超壯觀

▲米塔佔據道路兩側長達200公尺，被形容有如日本「黑部立山」場景。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、陳崑福／屏東報導

屏東新生代角頭「鴨頭」陳昫豪，15日在高雄左營一家桌遊店外遭槍擊身亡，預定9月4日舉行告別式，各界人士連日送花、米塔致意，數量驚人，米塔佔據道路兩側長達200公尺，被形容有如日本「黑部立山」場景，相當壯觀。對此警方不敢大意，當日將派200警力到場維安。

據悉，「鴨頭」陳昫豪告別式在崁頂鄉自宅，預計下月4日上午8時舉行，近日各界紛紛送上花柱、米塔致意，米塔高度11層，1對超過1萬元，米塔排放在長興路上道路兩側，長達200多公尺，看起來就像日本黑部立山的大雪壁，令人驚嘆。

警方預計當日將有近2000人到場，將安排200警力到場，於現場進行攔查、蒐證等維安工作，預防發生衝突事件。

▲「鴨頭」陳昫豪告別式在崁頂鄉自宅，近日各界紛紛送上花柱、米塔致意。（圖／民眾提供）



本案發生於本月15日中午，陳昫豪當日中午11時許於左營某桌遊店，才剛走出店門就遭到埋伏在一旁的楊姓槍手開了6槍，傷重不治身亡。楊男犯案後主動投案，堅稱是50萬元賭債釀殺機，但檢警對其說法持保留態度，聲押楊嫌獲准後仍積極釐清犯案動機。