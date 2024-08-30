　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東角頭「鴨頭」告別式9／4舉行　米塔綿延200公尺超壯觀

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲米塔佔據道路兩側長達200公尺，被形容有如日本「黑部立山」場景。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、陳崑福／屏東報導

屏東新生代角頭「鴨頭」陳昫豪，15日在高雄左營一家桌遊店外遭槍擊身亡，預定9月4日舉行告別式，各界人士連日送花、米塔致意，數量驚人，米塔佔據道路兩側長達200公尺，被形容有如日本「黑部立山」場景，相當壯觀。對此警方不敢大意，當日將派200警力到場維安。

據悉，「鴨頭」陳昫豪告別式在崁頂鄉自宅，預計下月4日上午8時舉行，近日各界紛紛送上花柱、米塔致意，米塔高度11層，1對超過1萬元，米塔排放在長興路上道路兩側，長達200多公尺，看起來就像日本黑部立山的大雪壁，令人驚嘆。

警方預計當日將有近2000人到場，將安排200警力到場，於現場進行攔查、蒐證等維安工作，預防發生衝突事件。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲「鴨頭」陳昫豪告別式在崁頂鄉自宅，近日各界紛紛送上花柱、米塔致意。（圖／民眾提供）

本案發生於本月15日中午，陳昫豪當日中午11時許於左營某桌遊店，才剛走出店門就遭到埋伏在一旁的楊姓槍手開了6槍，傷重不治身亡。楊男犯案後主動投案，堅稱是50萬元賭債釀殺機，但檢警對其說法持保留態度，聲押楊嫌獲准後仍積極釐清犯案動機。

ET快訊
獨／館長嗆聲包圍地檢持續神隱　員工：有話要說會自行出面
快訊／陳佩琪晚間移送北檢！
快訊／田曉雯、林姿妤帕運確定奪牌！
快訊／保一總隊警中彈原因曝
真理大學校長突遭解聘！
最後拼圖！京華城容積率弊案大事紀　柯文哲政治生命裝上葉克膜？
00918宣布配息0.78元　年化殖利率達12%！
珊珊颱風跟慢跑一樣慢　日本「地下神殿」啟動了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗娃娃車出事！路口與轎車嚴重撞擊　司機和1幼童受傷

獨／館長嗆聲包圍地檢署持續神隱　員工曝：有話要說會自行出面

立院藍綠亂鬥撲倒陳菁徽被控性騷　鍾佳濱不認罪11／11再開庭

快訊／陳佩琪晚間被移送北檢！

快訊／保一總隊55歲警中彈原因曝　持槍自轟「貫穿胸部」搶救中

幫運400萬海洛因肖想「黑吃黑」慘被押走　警破門救人2男急自首

快訊／保一總隊三峽營區槍響　1警疑走火「左胸中彈」命危搶救中

屏東角頭「鴨頭」告別式9／4舉行　米塔綿延200公尺超壯觀

曾嗆：柯文哲被帶走就包圍地檢！館長神隱了　特助忙線3hrs不回應

快訊／台中梧棲港漁船離奇翻覆　73歲船長困船艙2小時活活淹死

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

快訊／苗栗娃娃車出事！路口與轎車嚴重撞擊　司機和1幼童受傷

獨／館長嗆聲包圍地檢署持續神隱　員工曝：有話要說會自行出面

立院藍綠亂鬥撲倒陳菁徽被控性騷　鍾佳濱不認罪11／11再開庭

快訊／陳佩琪晚間被移送北檢！

快訊／保一總隊55歲警中彈原因曝　持槍自轟「貫穿胸部」搶救中

幫運400萬海洛因肖想「黑吃黑」慘被押走　警破門救人2男急自首

快訊／保一總隊三峽營區槍響　1警疑走火「左胸中彈」命危搶救中

屏東角頭「鴨頭」告別式9／4舉行　米塔綿延200公尺超壯觀

曾嗆：柯文哲被帶走就包圍地檢！館長神隱了　特助忙線3hrs不回應

快訊／台中梧棲港漁船離奇翻覆　73歲船長困船艙2小時活活淹死

快訊／苗栗娃娃車出事！路口與轎車嚴重撞擊　司機和1幼童受傷

桃猿今迎9名新人未見匾額　3打者有望季末開箱

黑神話悟空吸睛！青年國安營　江啟臣期待與童子賢同台討論遊戲、科技、能源安全

獨／館長嗆聲包圍地檢署持續神隱　員工曝：有話要說會自行出面

紅毯最美畫面！裘莉「主動向前」對臥床作家致意　全場鼓掌8分鐘泛淚

立院藍綠亂鬥撲倒陳菁徽被控性騷　鍾佳濱不認罪11／11再開庭

快訊／陳佩琪晚間被移送北檢！

柯佳嬿見Ferragamo限量鴕鳥包超理智「讓出名額」　劉以豪用小包裝可愛

快訊／保一總隊55歲警中彈原因曝　持槍自轟「貫穿胸部」搶救中

台東住宿有補助玩起來！六間人氣美食必吃　水果珍奶搭超夯炸雞很讚

北市酒店遭10多人砸店 黑絲短裙妹逃竄畫面曝

社會熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

柯文哲被帶回調查！北檢預防架設2層欄杆

老少配始祖莉莉辭世　晚年受中風所苦

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

即／保一總隊三峽營區槍響　1警左胸中彈命危

老少配始祖「莉莉」肺炎辭世　享壽73歲

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

應曉薇收押主因「帶台胞證飛香港」　宣稱：替媽媽買藥

即／國1北上機場系統貨櫃車翻覆　駕駛不治

光電弊案又搜出950萬現金　綁鈔繩還沒拆

更多熱門

關鍵字：

屏東、角頭、告別式、陳昫豪、遇刺案

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

柯文哲被帶回調查！北檢預防架設2層欄杆

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面