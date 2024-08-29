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社會 社會焦點 保障人權

吊臂墜落砸中捷列車「釀1死15傷」　2工人起訴...興富發獲不起訴

▲▼ 。（圖／資料照）

▲中捷車廂去年5月慘遭興富發建案工程車吊臂砸中，釀1死15傷。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

去年5月台中捷運車廂慘遭興富發建案工程車吊臂掉落砸中，釀1死15傷慘劇，靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸慘死，全案昨（28）日偵結，台中地檢署調查後，依過失致死罪嫌將操作吊臂的呂姓工人，以及許姓現場指揮人員起訴，至於興富發及相關營造公司則獲不起訴處分。

在意外中罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅，一生為人權、公益、原住民族、弱勢團體、環保努力，家屬為延續大愛，去年捐贈靜宜大學500萬元，設立「林淑雅老師紀念獎學金」，扶助表現優異的弱勢族群、原住民族。

檢方起訴指出，興富發建案「文心愛悅」2023年5月10日執行塔吊作業時，工人操作不當導致起重機桁架斷裂，長40公尺、重3.3公噸的吊臂應聲墜落，砸向台中捷運軌道，導致捷運迎面撞上，造成1死15傷。

當時檢方訊後認蔡姓工地負責人、劉姓吊車業者、呂姓現場操作吊車人員、許姓現場指揮吊車人員等4人，涉犯過失致死、過失傷害及公共危險罪嫌，分別命蔡、劉、呂、許以50萬元、30萬元、20萬元及20萬元萬元交保。

台中檢署歷經1年3個月調查，認定負責操作車的呂男，及在現場負責指揮的許姓男子，發現吊車的臨時插銷與旋轉盤發生異狀，竟沒有照機具操作守則進行排除，反而擅自進行水平移動，導致產生斜拉剪力，導致吊臂脫落，呂、許2人應注意而未注意，涉有過失，依過失致死罪嫌起訴。

據查，該建案業主是興富發建設公司，承攬頂樓起重機的為齊裕營造公司，齊裕委託宇球施作頂樓起重機工程後，又把工程發包給嘉謜。另一方面，蔡姓工地負責人及劉興吊車業者，因為只是在1樓進行輔助性的指揮，檢方認並無過失；至於興富發及其他營造公司，也因嫌疑不足，獲不起訴處分。

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