批柯文哲手法低劣、愛錢如子　律師不解：為何淪落到這地步？

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金爭議，對此，律師呂秋遠在臉書發文，直呼不能理解，「一個曾經很接近總統位置的前台北市長，為什麼會淪落到這個地步？政治人物如果有志於總統，沒有人像是柯文哲一樣，可以手法低劣、愛錢如子到這種地步」，最訝異的不是柯做這些事，而是「有志於選總統」還做這些事。

首先，呂秋遠對於柯文哲政治獻金的使用與紀錄提出質疑。他認為無論國民黨或民進黨，在使用政治獻金時都非常謹慎，「不違法是基本的原則，至少不會在申報上留人話柄」。但柯文哲彷彿把這次總統選舉當最後一次，「會計原理原則在他的眼裡，完全不值一顧」，甚至以各種手段湊齊發票。

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呂秋遠認為，上述還算小事，真正令他匪夷所思的是，柯文哲將大量政治獻金外包給自己成立的木可公司，「國民黨、民進黨，當然都會找對自己友好的政治行銷公司，但是不會是『自己成立』的公司」，而且藍綠兩黨在給錢、議價時錙銖必較，因為選戰子彈有限。

可柯文哲完全不顧成本，只為了將錢洗出去給自己的公司，再由公司匯款給他，還讓會計師、其他執行者高層為他說謊湊發票和圓謊，「這種不愛惜羽毛，只愛惜現金的心態，發生在想選總統的人身上，簡直無法理解。」

呂秋遠接著指出政黨補助款的使用問題，柯文哲身為新生政黨的主席，應該將這筆龐大的補助款留在政黨發展黨務。但柯卻將這筆錢用來購買自己的辦公室，然後出租給他人收取租金，「這位天才阿北，竟然直接拿走三分之二，放到自己口袋裡，這是什麼邏輯？」「如果說要買辦公室，不也是應該要買民眾黨的名字，為什麼要買自己的名字？」

呂秋遠更對於柯文哲在被揭穿後，只是輕描淡寫的說要信託給政黨使用表示質疑。他認為，即使是信託，也可以根據契約取消，因此柯文哲的這種做法，讓人懷疑他是否真的有意捐給民眾黨，「你是騙人家不知道什麼叫做信託嗎？就算是他益信託，也可以根據契約取消，現在為了避風頭，所以公開表示信託，往後風頭過了，是不是就可以收回去？」

再來，呂秋遠對於柯文哲口中的「居住正義」與妻子去看豪宅的矛盾行為表示不解，「我比較想知道你到底有多少現金，可以讓你們家的人隨便看豪宅、買辦公室？」他認為，柯文哲做了這麼多糟糕的事情，讓全黨的高層為他說謊、基層為他掉淚，卻只是讓自己請假三個月，這令人難以理解。

最後，呂秋遠表示，當然自己也可能誤解柯文哲，但京華城弊案令他疑惑，覺得柯文哲一邊批評財團，一邊卻和財團一起在豪宅唱歌，這種行為令人難以理解，「或許，我們從來就不認識他，看著這場連續的鬧劇，還有他說『我買房子給自己，是為了更好的監督』，其實我的心裡是難過的，因為這樣的人，竟然曾經在2018年以後，曾經不可一世，差點主導了台灣政局。」忍不住直呼，「希望台灣，再也不會有這樣的岳不群。」