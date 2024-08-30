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社會 社會焦點 保障人權

快訊／京華城涉貪收4500萬！　沈慶京、應曉薇及助理羈押押禁見

記者黃哲民、黃彥傑、黃翊婷／台北報導

台北京華城貪汙案，市議員應曉薇疑似收受威京集團主席沈慶京賄賂，不明金流高達4500萬元，應曉薇及助理吳順民雙雙被台北地院裁定羈押禁見。沈慶京也在今日（30日）凌晨被北院裁定羈押禁見，沈的2位律師在裁定之後獲准與他律見。

應曉薇、吳順民、沈慶京被裁定羈押禁見，走上囚車的畫面。（圖／記者黃彥傑攝）

▲沈慶京（灰色西裝外套）走上囚車的畫面。（圖／記者黃彥傑攝，下同。）

檢方調查，懷疑京華城容積案幕後有黑手，分析金流發現，威京集團在2018年到2021年間，與應曉薇相關帳戶有異常往來，沈慶京透過管道，分批、多次匯款給應曉薇，再由應利用職權向柯市府遊說，放寬京華城容積率。

應曉薇、吳順民、沈慶京被裁定羈押禁見，走上囚車的畫面。（圖／記者黃彥傑攝）

▼▲法院裁定結果公布後，律師獲准與沈慶京律見。

應曉薇、吳順民、沈慶京被裁定羈押禁見，走上囚車的畫面。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方進一步追查金流，發現沈慶京多次匯款給應曉薇，總金額約新台幣4500萬元，再由應曉薇指示助理吳順民分批提領，並存入男友、辦公室主任王尊侃帳戶。

應曉薇一度想在27日晚間搭機前往香港，但立即被攔截並拘提到案，她與助理吳順民28日訊後被北檢聲押禁見。北院29日召開羈押庭，認為2人涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，雙雙裁定羈押禁見。

而沈慶京也在30日凌晨被北院裁定羈押禁見，沈的2位律師在裁定之後獲准與他律見。應曉薇、吳順民、沈慶京隨後搭乘囚車離開。

▼應曉薇（下圖１）、吳順民（下圖２）也相繼步上囚車離開。

應曉薇、吳順民、沈慶京被裁定羈押禁見，走上囚車的畫面。（圖／記者黃彥傑攝）

應曉薇、吳順民、沈慶京被裁定羈押禁見，走上囚車的畫面。（圖／記者黃彥傑攝）

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