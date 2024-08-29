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藥事服務費引爆醫藥界大戰！藥師找上健保署長協商　陳抗規劃照舊

▲▼健保署長石崇良（中）與藥界協商藥事服務費爭議，右為藥師公會理事長黃金舜、左為藥劑生公會理事長蘇仁鑑。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良（中）與藥界協商藥事服務費爭議，右為藥師公會理事長黃金舜、左為藥劑生公會理事長蘇仁鑑。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

醫界主張「同工同酬」讓診所藥師的藥事服務費比照社區藥局藥師提高，引發藥師公會不滿，怒批台灣醫藥分業恐成一場夢！藥師公會全聯會理事長黃金舜今（29）日和健保署長石崇良會商，歷經一個半小時討論，石崇良宣布初步共識，各項支付標準調整都要依循「分級醫療、醫藥分業、民眾權益」3大原則，後續會再找醫師公會意見交換、並且再開一次醫師藥師雙方共同協商會議，才會有下一步程序進行。

醫師公會提案「診所調劑處方30張以下的藥事服務費提升至與社區藥局相同的54點」，但過程未經與藥師公會商議，引發藥師不滿，更揚言要到健保署抗議。藥師、藥劑生公會代表11人今日來到健保署直接與石崇良當面協商。

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石崇良會後表示，健保總額每年各部門都會有協商調整，今年在西醫基層總額部分，由醫師公會提出要求提升診所的藥事服務費跟社區藥局一樣，理由是「同工同酬」。

石崇良說明，會中進行廣泛意見交流，最後結論是「會再進行進一步的討論」，因為今天只有和藥界、藥師溝通，下一步會找提案單位的醫師公會做意見交換，再開一次雙方共同協商會議交換意見，才會有下一步程序的進行，沒有既定的時程表。

石崇良也提到，會中大家都同意「醫藥分業是既定政策」，後續各項支付標準調整，都要依循三大原則，包含：分級醫療、醫藥分業、民眾權益，這是最大公約數。

▲藥師公會理事長黃金舜帶領藥師公會與藥劑生公會代表赴健保署與署長石崇良共同會商藥事服務費給付爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

▲藥師公會理事長黃金舜（右3）帶領藥師公會與藥劑生公會代表赴健保署與署長石崇良（右2）共同會商藥事服務費給付爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

藥師公會統計，全台執業藥師約3萬人，其中最多在社區藥局約1萬人，至於診所藥局則有7千多人，約占2成3。黃金舜受訪表示，醫師診察費在診所有364點，到醫學中心只有286點，有78點的落差，就是希望醫療分級，讓民眾看門診多到診，「如果我明天主張醫師的審查費，他們不會跳起來反對嗎！」

被問及是否會取消陳抗？黃金舜表示，藥師公會已經申請好路權，9月19日上午預計號召3千人在健保署門口表達不滿與憤怒，目前計畫無變動，後續會再回公會討論，也期待健保署能做友善回應。

有兒科診所反映遭遇社區藥局拒絕調劑、沒有磨粉服務等，黃金舜直言「這是害群之馬」，如果真的有這樣的問題，歡迎和藥師公會反應，但他也說，診所應該和社區藥局良性溝通，釋出處方箋到社區藥局，想開什麼藥物，社區藥局可以配合「醫師就像投手開處方，藥師是捕手在接球，如果投手按照遊戲規則大家配合，就不會有暴投出現」

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