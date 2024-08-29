藥事服務費引爆醫藥界大戰！藥師找上健保署長協商　陳抗規劃照舊

▲健保署長石崇良（中）與藥界協商藥事服務費爭議，右為藥師公會理事長黃金舜、左為藥劑生公會理事長蘇仁鑑。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

醫界主張「同工同酬」讓診所藥師的藥事服務費比照社區藥局藥師提高，引發藥師公會不滿，怒批台灣醫藥分業恐成一場夢！藥師公會全聯會理事長黃金舜今（29）日和健保署長石崇良會商，歷經一個半小時討論，石崇良宣布初步共識，各項支付標準調整都要依循「分級醫療、醫藥分業、民眾權益」3大原則，後續會再找醫師公會意見交換、並且再開一次醫師藥師雙方共同協商會議，才會有下一步程序進行。

醫師公會提案「診所調劑處方30張以下的藥事服務費提升至與社區藥局相同的54點」，但過程未經與藥師公會商議，引發藥師不滿，更揚言要到健保署抗議。藥師、藥劑生公會代表11人今日來到健保署直接與石崇良當面協商。

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石崇良會後表示，健保總額每年各部門都會有協商調整，今年在西醫基層總額部分，由醫師公會提出要求提升診所的藥事服務費跟社區藥局一樣，理由是「同工同酬」。

石崇良說明，會中進行廣泛意見交流，最後結論是「會再進行進一步的討論」，因為今天只有和藥界、藥師溝通，下一步會找提案單位的醫師公會做意見交換，再開一次雙方共同協商會議交換意見，才會有下一步程序的進行，沒有既定的時程表。

石崇良也提到，會中大家都同意「醫藥分業是既定政策」，後續各項支付標準調整，都要依循三大原則，包含：分級醫療、醫藥分業、民眾權益，這是最大公約數。

▲藥師公會理事長黃金舜（右3）帶領藥師公會與藥劑生公會代表赴健保署與署長石崇良（右2）共同會商藥事服務費給付爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

藥師公會統計，全台執業藥師約3萬人，其中最多在社區藥局約1萬人，至於診所藥局則有7千多人，約占2成3。黃金舜受訪表示，醫師診察費在診所有364點，到醫學中心只有286點，有78點的落差，就是希望醫療分級，讓民眾看門診多到診，「如果我明天主張醫師的審查費，他們不會跳起來反對嗎！」

被問及是否會取消陳抗？黃金舜表示，藥師公會已經申請好路權，9月19日上午預計號召3千人在健保署門口表達不滿與憤怒，目前計畫無變動，後續會再回公會討論，也期待健保署能做友善回應。

有兒科診所反映遭遇社區藥局拒絕調劑、沒有磨粉服務等，黃金舜直言「這是害群之馬」，如果真的有這樣的問題，歡迎和藥師公會反應，但他也說，診所應該和社區藥局良性溝通，釋出處方箋到社區藥局，想開什麼藥物，社區藥局可以配合「醫師就像投手開處方，藥師是捕手在接球，如果投手按照遊戲規則大家配合，就不會有暴投出現」