南消三大辦理工廠火災搶救實地踏勘　強化救災應變能力

▲台南市消防局第三救災救護大隊於29日上午，在佳里區金器工業公司三廠辦理火災搶救實地踏勘，宣導火場避難逃生及初期滅火的正確觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊於29日上午，在佳里區金器工業公司三廠辦理火災搶救實地踏勘，向業主及員工強調用火用電安全的重要性，並宣導火場避難逃生及初期滅火的正確觀念。

金器公司主要生產金屬加工零件，位於佳里工業區。本次踏勘的重點在於了解工廠儲存及使用的危險物品，如甲醇及正己烷等化學物品。若發生事故，場所需立即啟動自衛消防編組進行初期滅火，員工疏散並通報消防隊，以減少災情擴大。廠內人員亦需了解自衛消防編組的任務分工及執行注意事項，並勤加實兵演練。

消防局第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，本次踏勘重點是了解工廠性質並研擬搶救方向，只有平時落實訓練，預先規劃各類災害的應變流程，持續進行檢討，才能在災害發生時迅速應對，控制災情範圍，從而減少財產損失和人員傷亡。

消防局李明峯局長表示，近期山上區化學工廠火災，危險物品使用的儲放管理尤為重要。業者除了需檢視自身管理，確保自衛消防編組能夠順暢操作，熟悉災害發生時的應變流程。此外，也提醒員工平時應事先了解避難逃生路線圖，以便在災害發生時能夠沉著應變。

市長黃偉哲呼籲，降低火災風險除了依賴企業自身的管理外，市府團隊也將秉持「精進提升，安全至上」的精神，積極協助企業強化安全措施。