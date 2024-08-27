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社會 社會焦點 保障人權

保險公司3高層套招「偽造假體檢報告」A佣金　保戶作證拆穿謊言

▲防疫保單,壽險業,淨值,增資,金管會,產險,金融業,銀行,保險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國泰人壽驚爆用假體檢報告讓被保險人順利核保，以此詐得獎金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止國泰人壽公司鄭姓業務主任與鄒姓區經理、劉姓區總監，明知保單應檢附被保險人合格體檢報告，3人為快速核保，持變造過體檢交給公司審核，以此獲得78萬餘元獎金，公司察覺有異，發函給醫院，才發現3名被保險人根本沒到該院體檢過，直接報警。士林地檢署偵結，詐欺等罪起訴3人。

起訴指出，國泰人壽推出「變動型美元終身壽險」，時任展業汐科通訊處的鄭等人陸續招攬邱、許、黃姓客戶投保，並簽署要保書、體檢報告交給鄭男，但3名被保險人體檢報告未符合國泰人壽要求，故無法核保。

孰料，鄭、鄒、劉男為讓保險契約迅速核保，鄒男指示鄭男取得林某中興醫院體檢報告1份，以LINE傳給劉，劉男再將此份體檢報告分別變造為3名被保險人，再回傳給鄭姓業務主任。

鄭姓業務主任依照鄒姓區經理指示，使用另名不知情的陳姓同仁所有的國泰公司「內部簡覆表」帳號，將變造體檢表上傳到公司審核，陸續取得97萬2741元佣金。

警詢、偵查時，鄭男承認是鄒姓區經理提議要偽造體檢報告，鄒也向他說不需要將此事告訴邱姓被保險人，因為該客戶是各家銀行都在競爭的VIP，應儘速優先協助以利扣款後核發佣金；鄭委屈指出，鄒是主管，不敢違抗。

鄒姓區經理否認說，體檢報告是因為劉姓區總監比較熟悉，所以才會請他幫忙看一下，且鄭姓業務主任要做什麼可以自行決定，強調並沒有叫鄭傳體檢報告給劉偽造。

劉姓區總監也否認說，會用LINE傳體檢報告給鄭姓區經理，是因為對方給紙本，自己只是幫忙檢查保戶的身高、體重和體檢報告是否吻合，以免登記有誤差被懲處。

檢警根據國泰公司指述、3名被保險人證述、偽造體檢及3人間LINE對話，依行使偽造私文書、詐欺取財等罪起訴，建請法院從一重處斷。

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