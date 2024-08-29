啪啪少女還偷拍附IG傳色情網！淫男手機藏107女性名單　重判18年

▲台中李姓男子專找未成年少女性交，並偷拍性愛過程。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台中報導

台中李姓男子上網認識多名未成年少女，和她們發生性關係並偷偷錄下性愛過程，共12名少女受害，其中3名少女的性愛片還被李男標註個資，上傳到色情網站。李男犯行曝光後，警方在李男手機備忘錄內發現107位女性名單，李男不只紀錄她們的個資，也會標註「處(女)」、「女友」等詳細資訊。台中地院審理，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，重判李男18年。可上訴。

判決指出，李男上IG、探探等交友軟體，從2019年到2022年間陸續認識14到17歲少女，並以來家裡玩貓、如果不發生關係就是不愛他等話術，約她們到租屋處、旅館、U2包廂等地合意性交，又不經少女的同意，偷偷將性愛過程錄下。

其中包含李男趁少女熟睡時，偷拍她裸露的胸部和僅穿內褲的影像，並趁少女趴睡時性交到她清醒，又不顧另一名少女生理期不適，要求無套發生性行為，還有少女被約到他家，躺在李男和李男室友中間睡覺，李男趁機和她發生關係，總共有12名少女受害。

而後李男因和其中3名少女有爭執，竟將她們的性愛影片上傳到色情網站，並在影片上註明她們的IG、居住地、學校等個人資訊，供不特定網友瀏覽，貶損少女的人格與名譽。

全案審理時，李男辯稱沒偷拍、也不知道受害少女未成年。不過法官認為，證據顯示李男經常使用各種社交軟體，手機的備忘錄有107位女性名單，李男都細心記載從甚麼軟體認識、年紀、居住區域、學校等情，個人資訊也會加註「女友」，甚至「處」字，表示該少女為處女，可見李男對於相處對象是否未成年，有相當程度的判斷能力。

法官指出，李男罪行橫跨數年，被害人數多達12名，更拍攝不少猥褻、性交行為的性影像，犯罪情節重大，依乘機性交罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交、以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪等多項罪名，合併處18年徒刑。可上訴。

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。