　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

啪啪少女還偷拍附IG傳色情網！淫男手機藏107女性名單　重判18年

▲制服妹,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲台中李姓男子專找未成年少女性交，並偷拍性愛過程。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台中報導

台中李姓男子上網認識多名未成年少女，和她們發生性關係並偷偷錄下性愛過程，共12名少女受害，其中3名少女的性愛片還被李男標註個資，上傳到色情網站。李男犯行曝光後，警方在李男手機備忘錄內發現107位女性名單，李男不只紀錄她們的個資，也會標註「處(女)」、「女友」等詳細資訊。台中地院審理，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，重判李男18年。可上訴。

判決指出，李男上IG、探探等交友軟體，從2019年到2022年間陸續認識14到17歲少女，並以來家裡玩貓、如果不發生關係就是不愛他等話術，約她們到租屋處、旅館、U2包廂等地合意性交，又不經少女的同意，偷偷將性愛過程錄下。

其中包含李男趁少女熟睡時，偷拍她裸露的胸部和僅穿內褲的影像，並趁少女趴睡時性交到她清醒，又不顧另一名少女生理期不適，要求無套發生性行為，還有少女被約到他家，躺在李男和李男室友中間睡覺，李男趁機和她發生關係，總共有12名少女受害。

而後李男因和其中3名少女有爭執，竟將她們的性愛影片上傳到色情網站，並在影片上註明她們的IG、居住地、學校等個人資訊，供不特定網友瀏覽，貶損少女的人格與名譽。

全案審理時，李男辯稱沒偷拍、也不知道受害少女未成年。不過法官認為，證據顯示李男經常使用各種社交軟體，手機的備忘錄有107位女性名單，李男都細心記載從甚麼軟體認識、年紀、居住區域、學校等情，個人資訊也會加註「女友」，甚至「處」字，表示該少女為處女，可見李男對於相處對象是否未成年，有相當程度的判斷能力。

法官指出，李男罪行橫跨數年，被害人數多達12名，更拍攝不少猥褻、性交行為的性影像，犯罪情節重大，依乘機性交罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交、以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪等多項罪名，合併處18年徒刑。可上訴。

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

ET快訊
日本藥品違規網站！買「EVE、大正」被查到恐關7年
快訊／等待裝義肢　台中40歲男猝死
快訊／資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」
柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付？
高雄女詭異陳屍浴缸　母姊悲痛認屍頻拭淚
應曉薇異常金流逾4000萬！　成檢方聲押關鍵
陳世凱將接交通部長！　謝子涵暫代政院發言人
應曉薇、沈慶京「搭同班機」舊照被挖！　高嘉瑜：果然一路人
台南3律師淪詐團！　1收押2交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市大安區酒店遭砸！10多人持甩棍狂敲畫面曝　黑絲短裙妹嚇壞

快訊／台中男等待裝義肢竟猝死　工作人員嚇壞急報警

快訊／高雄前鎮漁港1男倒臥船艙　疑遭熱暈無生命跡象送醫

高雄女詭異陳屍商旅浴缸…今相驗查死因　母姊悲痛認屍頻拭淚

京華城案應曉薇涉收賄！異常金流逾4000萬　成檢方聲押關鍵

啪啪少女還偷拍附IG傳色情網！淫男手機藏107女性名單　重判18年

台南3律師淪詐團！監視落網車手供詞做「風險控管」 1收押2交保

假冒電視台記者堵麥採訪！他離職沒還麥牌慘了　4人遭起訴

快訊／台東離奇命案！66歲女「口鼻出血」陳屍農地　內褲遭丟一旁

男客按摩中翻身　她「手滑過去」挨罰3千喊冤！1鐵證打臉

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

北市大安區酒店遭砸！10多人持甩棍狂敲畫面曝　黑絲短裙妹嚇壞

快訊／台中男等待裝義肢竟猝死　工作人員嚇壞急報警

快訊／高雄前鎮漁港1男倒臥船艙　疑遭熱暈無生命跡象送醫

高雄女詭異陳屍商旅浴缸…今相驗查死因　母姊悲痛認屍頻拭淚

京華城案應曉薇涉收賄！異常金流逾4000萬　成檢方聲押關鍵

啪啪少女還偷拍附IG傳色情網！淫男手機藏107女性名單　重判18年

台南3律師淪詐團！監視落網車手供詞做「風險控管」 1收押2交保

假冒電視台記者堵麥採訪！他離職沒還麥牌慘了　4人遭起訴

快訊／台東離奇命案！66歲女「口鼻出血」陳屍農地　內褲遭丟一旁

男客按摩中翻身　她「手滑過去」挨罰3千喊冤！1鐵證打臉

南消三大辦理工廠火災搶救實地踏勘　強化救災應變能力

台劇《影后》確定11月上線！謝盈萱曝楊謹華「私下真實面」超反差

請離開東京！日本擬補助13萬　鼓勵「這些女性」下鄉

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

趙樂際：共軍軍機無意闖入日本領空

批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：國家發展被賴清德當兒戲

北市大安區酒店遭砸！10多人持甩棍狂敲畫面曝　黑絲短裙妹嚇壞

評柯文哲「從蘇乞兒演到方唐鏡」　名嘴：最可憐的是相信他的支持者

健保9／1起擴大給付46項達文西手術　民眾最高可省12萬

入侵捷運輕軌「最高噴百萬元」　軌道堆置或拋擲物品也要罰　

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

即／應曉薇涉京華城案「有逃亡之虞」遭檢聲押禁見

台中男童當街虐狗！警找到孩童父母了

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／高雄情殺！女陳屍商旅浴缸　男友逃新竹落網

隔32房出租爆炸3死2傷　火調指向電動自行車

墾丁業者嚇到了　派怪手自拆違法工竂

獨／雙北警把罰單當支票開　士檢深夜聲押1人

女喪命浴缸大逆轉　3滴血+詭異趴姿成關鍵

老翁名下剩2652骨灰塔位　執行署拍賣

高雄女陳屍商旅　男友搭高鐵藏身新竹遭逮

即／台東離奇命案！66歲女口鼻出血、下身赤裸陳屍農地

更多熱門

相關新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

台中市一名曾姓男子，經由交友軟體認識一名17歲的女高中生「小芳」，並以每月60萬元的價格誆稱要包養她，遭對方拒絕後，他改以每次500元的價格提議單次援交。然而，在完成交易後，曾男卻以忘記帶錢為由，未如約支付款項，還將小芳封鎖，經法官審理後，認定曾男用訛詐手段騙取未成年少女與其性交易，判處1年半徒刑，可上訴。

女性上公廁無奈自備紙袋套頭

女性上公廁無奈自備紙袋套頭

OL車禍驚見行車記錄器「偷拍」裙底　騎士喊冤

OL車禍驚見行車記錄器「偷拍」裙底　騎士喊冤

偷裝攝影機！日男老師爽拍「女學生更衣」片

偷裝攝影機！日男老師爽拍「女學生更衣」片

高雄百貨驚傳偷拍！噁男「假滑手機」拍短裙女

高雄百貨驚傳偷拍！噁男「假滑手機」拍短裙女

關鍵字：

偷拍未成年

讀者迴響

熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面