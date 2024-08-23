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7歲童被鄰居用椅子砸頭致「粉碎性骨折」　單親爸哭喊：躺ICU未醒

▲▼7歲童被鄰居用椅子砸頭。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲小喻目前仍躺在ICU昏迷不醒。（圖／翻攝自海峽都市報）

記者廖翊慈／綜合報導

河南信陽一名單親父親喻先生表示，自己7歲的兒子小喻，被同村一名毛姓男子，用椅子砸中腦部。他崩潰直呼，「兒子被診斷為顱腦損傷重型，粉碎性骨折，已經在重症監護室躺了5天，至今未甦醒。」

據《海峽都市報》報導，喻先生表示，兒子才剛回到村內不到一天，就被毛男打傷，「我是一個單親父親，很早就離婚了，兒子1歲開始跟著我生活，週末會跟著爺爺奶奶回村裡玩，平時不住這，我們跟毛男無冤無仇的，警方告訴我，他說是因為在路上餵雞，兒子騎車壓到了他撒在路上的雞食，於是突然拿著椅子，沖兒子後腦勺砸過了去。」

喻先生表示，目前兒子仍在加護病房，無意識，無任何好轉，「毛男沒有父母、妻兒，也沒有任何賠償能力，他已經被公安機關羈押，準備做精神鑑定。」

▲▼7歲童被鄰居用椅子砸頭。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲醫師指出，小喻病情危急。（圖／翻攝自海峽都市報）

信陽市中心醫院的診斷書顯示，小喻的臨床診斷為「開放性顱腦損傷重型」，硬膜下血腫（雙側枕部），創傷性網膜下腔出血，多發性腦挫裂傷，顱骨骨折等。醫師指出，患者病情危重，建議繼續住院搶救治療。

喻先生說道，「現在每天醫藥費要1.5萬左右（人民幣，下同，約台幣6.8萬元），愛心人士捐了幾萬，毛男沒有一分錢賠償，我不知道怎麼辦，孩子至今沒有醒過來，接下來的醫藥費怎麼辦，我想往上轉院，又不敢輕易動，怕碎骨頭刺傷後面的大動脈……。」

村里的居民指出，「村裡已經在為孩子的醫藥費想辦法，村里知道了，各種程序都在走了，毛男已經被羈押了，毛男就一個人，一個單身漢，沒錢賠喻先生一家。」

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