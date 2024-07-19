波音客機「高空噴火」緊急降落！調查報告出爐　要求767安全檢查

▲達美航空DAL209航班2023年在愛丁堡起飛不久後，就因引擎著火緊急迫降。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國達美航空（Delta Airlines）2023年一架愛丁堡飛往紐約的班機在起飛數分鐘後，引擎發生故障，導致機翼在高空中噴火，當時機上載著200多人，機長被迫緊急降落於蘇格蘭。如今調查報告出爐，英國航空事故調查局建議美國聯邦航空總署（FAA），應立即要求波音實施緊急安全檢查，以確認發生事故的767機型符合認證需求。

根據《每日郵報》報導，美國達美航空一架波音767-332客機2023年2月10日載著211名乘客和10名機組人員從愛丁堡起飛，準備前往紐約。然而起飛僅半小時就發生緊急情況，由於引擎故障導致漏油，機翼下方出現火勢。

英國航空事故調查局（AAIB）18日發布該起航空事故的調查報告。調查顯示，DAL209航班從愛丁堡機場起飛時，右引擎高壓渦輪葉片斷裂，導致另外5片葉片損壞，進而造成機油外洩，並被引擎排放的廢氣點燃，當場發生高空噴火的情形。所幸火災在降落前就已撲滅，緊急救難人員也在現場待命。

機長發現問題後，隨即緊急申請改降於蘇格蘭的格拉斯哥普雷斯特威克機場。根據當時一名在機上的乘客所拍攝的影片顯示，右側機翼在高空中直接被火焰包圍。

BBC蘇格蘭記者裴迪格魯（Laura Pettigrew）也正好在這架航班上。她指出，「飛機起飛後，引擎發出了非常吵雜的噪音，它有點像平時起降的聲音，但不尋常的是，噪音在我們升空後還在持續，不久後我就看見機師沿著整架飛機走了一圈。機長走過機艙後進行廣播，但沒有人聽清楚。」

飛機降落後，消防車和消防員拿著水管衝向飛機，所有乘客被要求放下手邊物品，盡快離開飛機。

英國航空事故調查局在調查報告出爐後，建議美國聯邦航空總署（FAA）要求波音公司證明，在該次「嚴重事件」發生後，波音767機型的相關設計仍符合大型運輸飛機的認證要求。