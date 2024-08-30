控京華城30％容移是柯文哲放水　許淑華：沈慶京低價買地躲法規

記者黃翊婷／綜合報導

台北京華城容積弊案持續延燒，台北市議員應曉薇及其助理、威京集團主席沈慶京均被台北地院羈押禁見。民進黨台北市議員許淑華控訴，沈慶京聲稱「京華城只要依法再花錢買30％容積移轉，總容積就達882％，被大家誤解了」，但所謂的30％容移根本也是民眾黨主席柯文哲放水的結果。

▲柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

許淑華29日在臉書發文指控，沈慶京曾聲稱自己被誤解了，「京華城只要依法再花錢買30％容積移轉，總容積就達882％」，但她仔細分析，這30％容移，經過3家專業單位進行估價，估價分別為83億9503萬5747元、82億7794萬2750元、81億7820萬8500元，京華城本應繳納容積代金平均為82億8372萬9000元，沈慶京卻只支付一半43億7163萬元。

許淑華接著說道，之後沈慶京用「捐贈公共建設」的名義捐贈193筆土地，共5233.58平方公尺，她發現，沈捐出的土地按公告現值總價值僅約16.77億（每平方公尺32萬473元），當作另一半，「所以沈慶京其實是用低價買進的土地，來規避法規，他捐的土地合計總價、公益性都遠低於剩餘本應繳納的39.12億元。」

「所謂30％容移根本也是柯文哲放水的結果！」許淑華直言，這30％容移核定發生在柯文哲擔任台北市長期間，就這樣又讓財團再次貪到小便宜，其實道路用地本來就是部分建商買來等待徵收、容積移轉、容積交換等用途，沈慶京拿道路用地來省高額代金，柯文哲則與大財團攜手遊走灰色地帶，遲早要面對司法，付出代價。

▲許淑華臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／許淑華Hsu Shu-Hua）

目前，沈慶京、涉收4500萬賄款的台北市議員應曉薇及其助理，均被台北地院裁定羈押禁見，並於今日凌晨陸續走上囚車。

▼▲應曉薇（上圖）、沈慶京（下圖）均被北院裁定羈押禁見，圖為兩人分別走上囚車的畫面。（圖／記者黃彥傑攝）

關於近日的種種爭議，柯文哲在29日的記者會上鞠躬道歉，並向黨請假3個月黨主席一職。但他也坦承，曾跟沈慶京在陶朱隱園唱歌聚會，因為當時沒選上，對方說要慰勞一下，「對我來講，財團老闆也是市民嘛！」

至於被指控用4300萬選舉補助款以個人名義購買商辦一事，柯文哲表示，是他思慮不周，未將屋主直接登記「台灣民眾黨」，忽略了社會觀感上的問題。而關於木可公司匯款450萬至私人帳戶的部分，他表示，將全數捐出做為社會公益使用，期盼能恢復民眾對於台灣民眾黨財政紀律的信任。