AI無人機融入常規課程　台灣大基金會Coding Fun點亮偏鄉科技夢

▲台灣大哥大2024年第八屆「Coding Fun偏鄉玩程式」虛實整合「無人機」程式教育與「生成式AI」課程，開啟孩子對未來科技世界的無窮想像。（圖／台灣大哥大基金會提供，以下同）

記者錢雅慧／綜合報導

「我從來沒想到，自己也能用AI做出這麼可愛的狗狗圖片！」一位參與營隊的小朋友興奮地指著平板，展示他下指令親手操作AI生成的圖像，栩栩如生的小狗出現在無人機拍攝的彰化縣田尾美景中。「無人機很難，但困難是一下下，快樂會持續」另一位學員開心地說道。這些來自台灣大哥大基金會第八屆「Coding Fun偏鄉玩程式」暑期營隊的孩子們，充滿了興奮與熱情，不僅學習如何親手組裝無人機、編寫程式語法，還首次透過微軟研發的人工智慧「Azure OpenAI」，將天馬行空的想像力轉化為生動的圖像，藉由實體無人機與線上AI教材，培養跨領域科技力。

台灣大哥大基金會自2017年起，每年暑假舉辦「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊，由企業志工組隊前往偏鄉，為當地孩子們舉辦三天的暑期營隊，並於營隊結束後啟動第二階段為期1年的「在地師培計畫」。八年來，「Coding Fun偏鄉玩程式」成功舉辦28場實體營隊、6場線上程式課程，帶領913位孩童進入程式學習的領域。成功培育151位在地師資，各地自主開課584堂，開課時數1,646小時。

▲今年最後一場Coding Fun自辦營隊，前進台中市太平黃竹國小，舉辦三天的營隊。

台灣大哥大2024年第八屆「Coding Fun偏鄉玩程式」虛實整合「無人機」程式教育與「生成式AI」課程，透過三天營隊帶領孩子熟悉無人機的移動模式，再接續引導他們透過基本程式語法驅動無人機，最終成功起飛，穿越穿越甜甜圈障礙賽道，課程中也學習如何運用「Azure OpenAI」生成圖片，以跨領域的多元教材激發孩子們對於科技學習的想像力與好奇心。今年起更積極將「無人機」程式教育課程與「生成式AI」融入小學常規課程中，希望藉由跳脫平面思考的學習過程，培養孩子三維空間概念、鍛鍊手眼協調以及團隊合作的精神。目前在全台各地已有萬名孩童接觸「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊及培育計畫，不僅縮小了城鄉數位落差，讓孩子們學會了程式，更開啟了對未來科技世界的無窮想像。

▲台灣大號召企業志工，透過多元且遊戲化課程，激發孩子們的科技熱情與學習動機。

▲學員於課程中學習如何運用AI生成圖片，將天馬行空的想像力轉化為生動的圖像。

▲台灣大Coding Fun首次結合AI課程，運用微軟研發的人工智慧「Azure OpenAI」，帶領孩子學習AI。

科技種子偏鄉扎根 讓孩子成為未來科技主宰

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，AI已經成為我們生活的一部分，學習程式設計就像是掌握了一把開啟未來大門的鑰匙。台灣大哥大基金會深信孩子應從小培養科技素養，透過連續8年的偏鄉教育程式營隊，讓孩子們接觸最先進的科技知識，成為未來科技的主人。今年，基金會更積極推廣將程式教育納入小學常規教育中，邀請學校老師到營隊觀摩，參與後續1年的師資培育，將程式教育的種子播種到更多的學校。

劉執行長進一步表示，很開心看到AI浪潮興起後，掀起全民科技學習風潮，越來越多民間企業與政府單位，開始投入科技應用與推廣。台灣大哥大也運用自身AI科技開發實力，推出「OP企業AI語音客服」解決方案，驅動企業的客服自動化；以電信數據AI模型打造「反詐戰警」，以保護全民資安；並提供「AI 2.0解決方案」，以豐富的AI導入經驗，助企業客戶打造高效且安全的客製化AI服務，藉由自身豐厚的科技實力與資源，台灣大哥大基金會更有信心，能為偏鄉孩子打造更優質的學習環境，實現程式教育資源的公平普及。希望孩子能持續保持好奇心，不斷學習，成為未來科技的創造者。

▲台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示：我們深信孩子應從小培養科技素養，透過連續8年的偏鄉教育程式營隊，讓孩子們接觸最先進的科技知識，成為未來科技的主人。

台灣大號召企業志工 培養未來科技的創造者

台灣大哥大基金會「Coding Fun偏鄉玩程式」自2017年起，便致力於將科技教育帶入偏鄉，至今已累計508位台灣大志工參與。志工們利用工作之餘，與資深IT工程師協作編寫教材，從最初的3D列印、智慧語音助理、以程式操控無人自走車走出迷宮、Scratch積木式程式開發線上小遊戲，到後來的「機器學習線上遊戲平台PAIA」，與2023年結合電信本業，首度導入「無人機」教材，為孩子們打造多元有趣的學習體驗。今年更利用微軟研發的「Azure OpenAI」人工智慧平台，為孩子們量身打造AI操作介面，透過多元且遊戲化課程，激發了偏鄉孩子們的科技熱情與學習動機。

孩子們團結合作操控無人機飛越賽道 對生成式AI下指令 驚呼：AI魔法太神奇

今年最後一場自辦營隊，前進位於台中市太平黃竹國小，共22位學生報名，一同參與三天的營隊。課程第一天，孩子們近距離接觸了無人機，實際透過雙手組裝、移動無人機，熟悉無人機的構造與移動模式，再進一步學習如何編寫基本程式語法，來驅動無人機升空，並與其他學員們合作，反覆練習如何讓無人機順利飛越甜甜圈障礙賽道。第二天，孩子們化身為小小魔法師，對著平板上的「Azure OpenAI」人工智慧平台下咒語，將無人機拍攝的照片變成一幅幅奇幻的畫作。他們可以讓天空中的雲朵變成可愛的動物，也可以讓地上的花朵變成外星人的飛船。孩子驚呼：AI魔法太神奇。台灣大業務二處志工感動分享「起初是我們在教孩子們使用AI生成圖片，但不到一下子的時間，孩子們就可以掌握訣竅，發揮無窮的想像力，創造出我們沒有想過的圖片」。

▲學員化身小小魔法師，對著平板上的「Azure OpenAI」人工智慧平台下咒語。

▲孩子們於營隊中學習AI，開心的驚呼：AI魔法太神奇。

▲台灣大哥大「Coding Fun偏鄉玩程式」藉由實體無人機與線上AI教材，培養跨領域科技力。

在志工哥哥姐姐的鼓勵下，孩子們克服了一個個難關，當他們看到自己編寫的程式成功驅動無人機，在最後一天的成果發表會競賽上，穿越甜甜圈障礙賽道，臉上洋溢著成就感，雖然過程中也曾遇到挫折，但團隊合作的精神讓他們最終完成了任務。