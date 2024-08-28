又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂！一票傻眼

▲成員Ian（左）日前去西藏旅遊。（圖／翻攝自Ian IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber波特王日前爆料中國大陸砸錢邀請10組台灣網紅拍片，引發大外宣爭議，就有網友指出，擁有115萬訂閱的YouTuber頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」成員Ian也跑去西藏玩，當粉絲2年多了，如今超級失望。貼文曝光，就有網友傻眼直呼「為什麼只是去旅遊，還能被解讀成這樣？」

YouTuber頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」的Ian，日前在IG發文到西藏旅遊，曬出多張照片，並寫道「剛剛結束夢幻又神秘的西藏之旅，人生清單之旅」。就有網友在Threads發文，當粉絲2年多了，還訂閱DoDoMen的YouTube頻道會員，這是他第一個付費加入的頻道，也是唯一一個，「真的沒想到會走到這步」。

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貼文曝光，不少粉絲看了也很失望，「很難相信欸，是真的嗎？」「很喜歡DoDoMen的說，沒想到...太令人失望了」、「真心難過」、「蛤？他們也去了嗎」、「如果有粉絲看了心動跟著去旅遊，遇到了危險該怎麼辦，他們並無法負責」、「這波真的讓我把訂閱追蹤清一清」。

▲粉絲超失望。（圖／翻攝自PTT）



不過，多數網友認為，就只是去旅遊而已，「我也想去西藏玩啊~怎麼了嗎？ 好愛情勒別人喔」、「我覺得要先看完DoDo Men 的影片再下定論，我去過西藏很多次，我所指的是大西藏喔，也在當地認識了許多朋友」、「去哪玩還得管妳認不認同喔！人家在各國推廣台灣的時候妳怎麼不說？要退就退啊」、「世界這麼大，總可以去看看吧」、「去西藏玩也要被各種解讀喔」。

文章被轉發到PTT上，網友紛紛留言，「去西藏新疆不懂為啥要出征，很特別的地方耶」、「西藏新疆我也很想去」、「玻璃易碎，大家習慣就好」、「旅遊型YTR不能去中國觀光？」「整天看這些笑話就夠了」。