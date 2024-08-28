　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／勃肯鞋放家門前被偷！高雄大寮竊案頻傳　里長廣播提醒鄉親

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區竊案頻傳，日前才發生自助洗衣店、抓娃娃機店的兌幣機被人竊走，現在連民眾放在住家外頭的拖鞋也被偷！民眾說發生竊案次數太多，里長透過廣播放送「要里民注意」。

▲蘇姓男子指控他偷走剛買的勃肯鞋，監視器錄下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蘇姓男子指控他偷走剛買的勃肯鞋，監視器錄下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

25日中午左右，一名男子拿著袋子，裡頭裝著疑似回收物，偷走蘇姓民眾擺放在家門外的拖鞋，蘇姓民眾又氣又無奈，因為這雙鞋是才花2千多塊買的勃肯鞋。蘇先生說：「之前他都來撿回收，我們都撿給他，但是這一次就偷拿了，而且是新的，讓我不知道該怎麼辦。」

▲蘇姓男子指控他偷走剛買的勃肯鞋，監視器錄下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蘇姓男子指控他偷走剛買的勃肯鞋，監視器錄下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蘇先生也透露，里長也有廣播通知里民，就說「很多人都有遭竊，放在門口的東西遭竊，提醒大家要注意，如果有的話就要報警」。蘇先生說，對於是否要報警非常猶豫，因為覺得到時候跑警察局報案做筆錄、上法院等等的過程真的很繁瑣，為了2000多元的鞋子，似乎不符合時間成本效益，所以目前暫時沒有報案，只提供監視器畫面要附近的鄰居們多多注意。

其實大寮地區近期竊案頻傳，這個月13日，一個晚上就有1家自助洗衣店以及2家抓娃娃機店的兌幣機被偷走，其中抓娃娃機店老闆看到被偷竊的監視器畫面氣壞了，因為竊賊竟然拿電鋸輪破壞兌幣機的鎖頭，另外一家更慘，竊賊直接搬走兌幣機，簡直目無法紀。而里長也緊急在群組傳訊息通知里民：「附近都有人在撬，一直在偷竊」，請大家要注意。當地民眾都害怕被闖空門，「該鎖的還是要鎖好。」
 

【相關新聞閱讀】

獨／大寮治安亮紅燈！電鋸破鎖+兌幣機整台搬　1晚3竊案畫面曝

獨／不甩監視器！高雄大寮自助洗衣店深夜遭竊　里長通報要小心

ET快訊
小草酸「顧立雄住1.3億豪宅」！律師揭他昔日年薪：現在只是零
京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提　沈慶京等6被告將移送北檢複訊
又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂
快訊／珊珊襲日本！　狂風暴雨畫面曝
台灣觀光客遊韓「集體吐到癱軟」！　店家曝光
北市超商隨機攻擊！女站冰櫃前突遭熱水潑臉
曼谷危險！最快7年內「沉入大海」　專家急喊話：考慮遷都

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女兒外出返家找不到96歲老父　急尋赫見趴倒菜園旁台階身亡

台中砂石車卸料「翻落3樓高土堆」駕駛慘死　市府急勒令停工

京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提…沈慶京等6被告將移送北檢複訊

快訊／屏東阿朗壹古道「1男失去呼吸心跳」！　命危搶救中

就是他！台中女驚覺遭騙馬上衝派出所　警隔壁街抓到西裝車手

獨／勃肯鞋放家門前被偷！高雄大寮竊案頻傳　里長廣播提醒鄉親

震撼教育！駕訓班女學員遭逆向超車小貨車擦撞　左後照鏡掉了

為賺13萬...泰籍4寶媽背包藏近3公斤海洛因入境　市價千萬元

阿嬤沒牽好…高雄女童「暴衝大馬路」險被撞飛　驚險瞬間曝

嘉義台19線汽機車高速碰撞　未戴安全帽！77歲騎士摔地不治

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

女兒外出返家找不到96歲老父　急尋赫見趴倒菜園旁台階身亡

台中砂石車卸料「翻落3樓高土堆」駕駛慘死　市府急勒令停工

京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提…沈慶京等6被告將移送北檢複訊

快訊／屏東阿朗壹古道「1男失去呼吸心跳」！　命危搶救中

就是他！台中女驚覺遭騙馬上衝派出所　警隔壁街抓到西裝車手

獨／勃肯鞋放家門前被偷！高雄大寮竊案頻傳　里長廣播提醒鄉親

震撼教育！駕訓班女學員遭逆向超車小貨車擦撞　左後照鏡掉了

為賺13萬...泰籍4寶媽背包藏近3公斤海洛因入境　市價千萬元

阿嬤沒牽好…高雄女童「暴衝大馬路」險被撞飛　驚險瞬間曝

嘉義台19線汽機車高速碰撞　未戴安全帽！77歲騎士摔地不治

二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

嘉義鹿草焚化廠游泳池　打造「兼顧資源及環境」健康生活館

三星最新超短焦4K投影機開賣　11公分距離可投100吋大畫面

王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻

台灣文博會校本部教室群　日軍步兵第二聯隊官舍華麗轉型藝文空間

陳雨菲「休假中」申請世界排名保護　恐缺席年底杭州年終賽

青年注入新活力！　台東暑期職場體驗成果豐碩

點亮綠島魅力星空　2024台東最美星空音樂會壓軸

台61線105k~109k路面受損嚴重　 9／01~15封閉南下全面改善

載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿

25歲女闖民宅「半裸找衣」　見警遞驗毒採尿杯竟塞千元

社會熱門新聞

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

台中公車司機疑休克自撞亡　總公司回應了

即／高雄旅館傳命案　女陳屍浴缸

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

阿堂鹹粥長孫車禍身亡　家人悲痛證實低調辦後事

北醫驚爆狼醫性侵女病患　律師羞辱式詰問害她尋短

工地男拍性愛片！老闆偷下載慘了

即／鄭文燦涉貪2800萬交保　昔日部屬正籌措保釋金

即／台中砂石車翻落3樓高斜坡！駕駛宣告不治

更多熱門

相關新聞

高雄女童暴衝險被撞飛　驚險瞬間曝

高雄女童暴衝險被撞飛　驚險瞬間曝

驚險瞬間！高雄一名女童被目擊疑似家長沒有牽好，直接從超市外的斜坡一路往外衝出到大馬路上，當時正好一輛休旅車駛過，差點就撞上女童，讓人看了捏一把冷汗。警方表示，行人於交通頻繁道路任意奔跑、追逐，可依據道路交通管理處罰條例，處新台幣500元罰鍰。

獨／疑官員酒駕！男被帶回派出所2hrs後拒測

獨／疑官員酒駕！男被帶回派出所2hrs後拒測

上月才吞罰單　高雄民宿房價又暴漲9成　

上月才吞罰單　高雄民宿房價又暴漲9成　

「日本版NET」3年後回歸高雄　首店搶賺楠梓漢荷包

「日本版NET」3年後回歸高雄　首店搶賺楠梓漢荷包

即／高雄旅館傳命案　女陳屍浴缸

即／高雄旅館傳命案　女陳屍浴缸

關鍵字：

高雄大寮竊案勃肯鞋回收里長廣播

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面