獨／勃肯鞋放家門前被偷！高雄大寮竊案頻傳　里長廣播提醒鄉親

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區竊案頻傳，日前才發生自助洗衣店、抓娃娃機店的兌幣機被人竊走，現在連民眾放在住家外頭的拖鞋也被偷！民眾說發生竊案次數太多，里長透過廣播放送「要里民注意」。

▲蘇姓男子指控他偷走剛買的勃肯鞋，監視器錄下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

25日中午左右，一名男子拿著袋子，裡頭裝著疑似回收物，偷走蘇姓民眾擺放在家門外的拖鞋，蘇姓民眾又氣又無奈，因為這雙鞋是才花2千多塊買的勃肯鞋。蘇先生說：「之前他都來撿回收，我們都撿給他，但是這一次就偷拿了，而且是新的，讓我不知道該怎麼辦。」

▲蘇姓男子指控他偷走剛買的勃肯鞋，監視器錄下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蘇先生也透露，里長也有廣播通知里民，就說「很多人都有遭竊，放在門口的東西遭竊，提醒大家要注意，如果有的話就要報警」。蘇先生說，對於是否要報警非常猶豫，因為覺得到時候跑警察局報案做筆錄、上法院等等的過程真的很繁瑣，為了2000多元的鞋子，似乎不符合時間成本效益，所以目前暫時沒有報案，只提供監視器畫面要附近的鄰居們多多注意。

其實大寮地區近期竊案頻傳，這個月13日，一個晚上就有1家自助洗衣店以及2家抓娃娃機店的兌幣機被偷走，其中抓娃娃機店老闆看到被偷竊的監視器畫面氣壞了，因為竊賊竟然拿電鋸輪破壞兌幣機的鎖頭，另外一家更慘，竊賊直接搬走兌幣機，簡直目無法紀。而里長也緊急在群組傳訊息通知里民：「附近都有人在撬，一直在偷竊」，請大家要注意。當地民眾都害怕被闖空門，「該鎖的還是要鎖好。」



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