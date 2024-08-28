西班牙警察海上追逐「輾壓小船」　至少1人落海畫面曝光

▲西班牙國民警衛隊船隻從小船上開過去，小船至少一人墜落。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙國民警衛隊一艘船隻25日與另一艘小船在海上相遇，這艘船當時正駛向西班牙北非海岸屬地麥里亞（Melilla）。然而事發當下的影像如今曝光，西班牙國民警衛隊船隻一度短暫從小船上方開過去，導致小船至少一人掉入水中。

衛報報導，當時小船正載著4人前往麥里亞，當時西班牙國民警衛隊船隻一路跟在小船旁邊，接著加速開往小船前方，並逼迫小船迴轉。然而依據社群平台X流傳的畫面，當時2艘船之間的距離非常接近，西班牙國民警衛隊船隻整艘從小船上方開過去。

▼影片大約40秒前後，西班牙國民警衛隊船隻一度從小船上方開過去。

El momento en el que la Guardia Civil pasa por encima de la lancha en la que hay 4 personas. pic.twitter.com/0zpobU0EAk — Youssef M. Ouled (@ymouled) August 26, 2024

這狀況造成小船上至少1人掉入水中。警方接受西班牙媒體採訪時表示，整起事件無人受傷，且這艘小船上的人是企圖非法進入西班牙。摩洛哥警方也已確認，這起事件沒有造成人員死亡。

摩洛哥人權協會透露，小船上的4人全員平安，在被逮捕之後，已移交給摩洛哥官員。但該協會也稱，西班牙警方的行為暴力且危險，「迄今西班牙仍未展開調查，西班牙人對此負有全責，必須承擔調查責任」。

總部在麥里亞的非政府組織Solidary Wheels也呼籲西班牙要調查此案，為西班牙國民警衛隊的行為給出詳細說明。