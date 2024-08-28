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今年中秋節沒連假！網友嘆「1天烤肉會太累」...PTT吵翻

今年中秋節剛好碰到禮拜二，加上未實施彈性休假，大家都沒有中秋連假。（示意圖，取自pexels）

▲今年中秋節落在禮拜二，因未實施彈性休假，所以沒有中秋連假。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

重要的中秋節大即將到來，近期也不少人已開始規劃烤肉等活動，不過今年中秋節剛好碰到星期二，加上未實施彈性休假，大家都沒有中秋連假。就有網友注意到，今年中秋節只放一天，忍不住哀號「怎麼會搞到沒有連假這種事情發生」，引起正反網友留言熱議。

去年太多彈性放假，導致許多民眾都需要補班，當時在網路上引起不少抱怨聲浪。今年政府在安排行事曆時，盡量避免彈性放假，已大幅減少補班的狀況，所以今年下半年沒有超過3天的連續假期。

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近日就有一名網友在PTT八卦版以「今年中秋節竟然沒有連假？」為題發文，表示最近看了今（2024）年的行事曆後，才發現中秋節只放周二一天，今年沒有彈性連假，認為中秋節只放1天要烤肉的話感覺太累，而且隔天要上班沒辦法喝酒，原PO崩潰直呼，「中秋節怎麼會搞到沒有連假這種事情發生」。

PO文曝光後，有部分網友不認同原PO留言，「不是你各位去年抱怨要補班」、「想要的自己請好嗎」、「不喜歡補班就是沒連假」、「補班要哭，沒連假也要哭，到底⋯」。

不過也是有網友留言認同，「一堆說自己請假的 老師怎麼請假？」「說自己請假，請了老闆未必會同意」。

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