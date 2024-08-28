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2歲男童高燒送急診！發現1公分腎結石　家長認「每天餵高蛋白」

▲▼皮膚,手。（圖／取自Pixabay）

▲新竹一名男童高燒腹痛送急診，檢查竟發現右腎有1公分大結石...（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹縣一名2歲男童近日因高燒、急性腹痛送急診，經檢查赫見右腎有顆1公分大的結石堵塞，導致細菌感染併發敗血症。醫師進一步詢問，才得知家長竟每天餵孩子吃「低脂高蛋白粉」，讓他驚呼「執業十幾年...第一次看到年紀這麼小就發生的腎結石。」

東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維在臉書表示，前幾天急診醫師很驚恐通知他，一個2歲小男童因高燒、急性腹痛送醫，經安排腹部電腦斷層檢查，竟發現右腎有一顆1公分大的結石，還因堵塞導致細菌感染併發敗血症，必須馬上住院治療。

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賴俊維指出，他和急診、放射科醫師從未碰過這種情況，「我們好歹也都是醫學中心訓練出來的醫生，執業十幾年...第一次看到年紀這麼小就發生的腎結石。」他補充，這名男童在他們醫院出生，過去所有出生檢查、篩檢、超音波都是正常的，沒有任何異常病史，家族也沒有相關病史。

為此，賴俊維開始詢問家屬，平常有無餵孩子吃什麼藥物或營養品？因為兒童腎結石案例中，草酸鈣比例最高佔45~65％，其次是磷酸鈣6~30％。家屬回答，每天都有吃一款「低脂高蛋白粉」。不料他仔細一看，主要成分就是大豆蛋白、磷酸鈣和碳酸鈣，每cc的鈣質含量是牛奶的兩倍...

賴俊維表示，這根本不只是蛋白粉，還含有骨粉（磷酸鈣）、鈣粉（碳酸鈣），其中大豆是草酸的來源，加上蛋白質過量攝取，可能增加尿鈣排出，造成結石，「這根本是三寶混和粉啊！這東西小孩子能天天吃嗎？」

賴俊維指出，小孩除了維他命和偶爾吃點益生菌，不該再吃任何營養補充品，何況這種「低脂高蛋白粉」以前就曾上過新聞，「在南部有家長把這種粉當奶粉來餵，可憐嬰兒連吃幾個月差點喪命！還有其它高蛋白粉，早在十幾年前，中國大陸很多老人小孩就吃到結石了！」

賴俊維呼籲，他知道這篇文擋人財路，但賣相關產品的人應該要有良心，不要推銷家長給3歲以下幼童吃；如果是家長，也不要再給小孩子吃所謂「營養品」，「這些我們都不知道是什麼東西的粉，長期吃真的安全？您問過誰了？是問過推銷的人嗎？問問您的家庭醫師吧！」

 
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