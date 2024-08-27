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區間車「開過頭」乘客無法下車　台鐵致歉：司機員疏忽將懲處

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵一列區間車「開過頭」，以致乘客到站無法下車。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

離譜！台鐵昨（27日）晚一列2253次區間車「開過頭」，準備在北新竹站下車的乘客，直到區間車開進新竹站後，才改搭另一列車返回。台鐵公司對此表示，因司機員專注前方號誌狀態，未依規定停車，即日起調離乘務工作，並納入記點提審議委員會，將予以懲處。

昨晚將近8時左右，有民眾搭乘2253次區間車，準備在北新竹站下車，列車直接開過站，當下車長也急喊停車，等到司機員停車之後，列車已經超出月台，後來還有自強號列車，列車無法倒退，就開進新竹站。

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據了解，有5名乘客因此在新竹站轉乘1772次列車返回北新竹站，讓乘客相當傻眼。台鐵公司指出，第2253次通勤區間車於昨晚7時48分，因司機員專注前方號誌顯示狀態，致疏忽北新竹站需停車辦客。

台鐵公司說明，當下車長立即使用行車調度無線電話通知司機員停車，但停車時列車已超出月台，後方有自強號接續而來，行控中心考量避免後續列車連鎖性延誤，令2253次續行進入新竹站，車上5名旅客於新竹站轉乘第1772次返回北新竹站。

台鐵公司表示，該案因司機員疏忽，未依規定將列車停於月台內辦客，即日起調離乘務工作加強訓練，並納入記點提審議委員會，將予以懲處。造成旅客不便，台鐵深致歉忱。

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