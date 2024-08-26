烏克蘭國產「圓麵包」飛彈無人機　畫面公布

▲圓麵包飛彈無人機。（圖／烏克蘭國防部）

記者黃聖庭／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi）24日宣布，烏克蘭新研發「圓麵包」（Palyanytsia）無人機飛彈投入實戰使用，跨境打擊俄羅斯境內目標。

俄羅斯沃羅涅日州的一個彈藥庫24日遭到攻擊引發大火後，烏克蘭隨後公布這項新武器，澤倫斯基尚未披露「圓麵包」詳細性能與數據，僅說是一款結合無人機與飛彈功能的武器。

Ukraine has introduced its first long-range rocket drone, Palianytsia, designed to target Russian airfields and strengthen its defense where Western weapons can't be used.



United24 Media spoke with one of its developers and learned important details ⤵️https://t.co/3iYQIstSGN pic.twitter.com/iVZo8rC63g — UNITED24 Media (@United24media) August 25, 2024

烏克蘭軍方表示，俄羅斯戰機從境內空軍基地起飛，已發射過4.3萬枚不同類型的導彈與滑翔炸彈，打擊這類武器最好的方式就是摧毀機場，才能有效避免傷亡。

根據基輔獨立報報導，「圓麵包」是一種用小麥製成的圓型烤麵包，以此命名是因為烏克蘭與俄羅斯對於這個詞發音有所不同，因此自開戰以來，就有俗稱用來辨識俄羅斯間諜。