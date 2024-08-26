烏克蘭國產「圓麵包」飛彈無人機　畫面公布

▲圓麵包飛彈無人機。（圖／烏克蘭國防部）
記者黃聖庭／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi）24日宣布，烏克蘭新研發「圓麵包」（Palyanytsia）無人機飛彈投入實戰使用，跨境打擊俄羅斯境內目標。
俄羅斯沃羅涅日州的一個彈藥庫24日遭到攻擊引發大火後，烏克蘭隨後公布這項新武器，澤倫斯基尚未披露「圓麵包」詳細性能與數據，僅說是一款結合無人機與飛彈功能的武器。
Ukraine has introduced its first long-range rocket drone, Palianytsia, designed to target Russian airfields and strengthen its defense where Western weapons can't be used.— UNITED24 Media (@United24media) August 25, 2024
United24 Media spoke with one of its developers and learned important details ⤵️https://t.co/3iYQIstSGN pic.twitter.com/iVZo8rC63g
烏克蘭軍方表示，俄羅斯戰機從境內空軍基地起飛，已發射過4.3萬枚不同類型的導彈與滑翔炸彈，打擊這類武器最好的方式就是摧毀機場，才能有效避免傷亡。
根據基輔獨立報報導，「圓麵包」是一種用小麥製成的圓型烤麵包，以此命名是因為烏克蘭與俄羅斯對於這個詞發音有所不同，因此自開戰以來，就有俗稱用來辨識俄羅斯間諜。
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