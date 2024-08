烏克蘭國產「圓麵包」飛彈無人機　畫面公布

▲圓麵包飛彈無人機。(圖/烏克蘭國防部)

記者黃聖庭/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyi)24日宣布,烏克蘭新研發「圓麵包」(Palyanytsia)無人機飛彈投入實戰使用,跨境打擊俄羅斯境內目標。

俄羅斯沃羅涅日州的一個彈藥庫24日遭到攻擊引發大火後,烏克蘭隨後公布這項新武器,澤倫斯基尚未披露「圓麵包」詳細性能與數據,僅說是一款結合無人機與飛彈功能的武器。

Ukraine has introduced its first long-range rocket drone, Palianytsia, designed to target Russian airfields and strengthen its defense where Western weapons can't be used.



United24 Media spoke with one of its developers and learned important details ⤵️https://t.co/3iYQIstSGN pic.twitter.com/iVZo8rC63g