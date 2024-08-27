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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不能把選舉當發財機會！　趙少康酸：補助款給柯文哲藍白可能合了

▲民眾黨黨主席柯文哲支持高虹安上訴，以證明自己的清白。（圖／記者游芳男翻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者游芳男翻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金風暴，又遭爆料，用個人名義以4300萬買下48.76坪商辦，柯則回應，參考其他政黨、候選人的選舉補助款慣例，購置個人辦公室使用。對此，前中廣董事長趙少康今（27日）表示，不管柯文哲做法有無問題，三黨候選人光靠捐款，都足夠支應開銷，沒花自己錢，為什麼還要政府補助？所以該取消總統選舉補助款，不能把選舉當發財機會。他大酸，現在才恍然大悟，侯友宜如果主動將補助款讓出，說不定藍白合就成功了。

趙少康於臉書表示，柯文哲帳務問題連環爆，不承認名下的辦公室是用選舉補助款買的，柯文哲口中「參照他黨慣例2/3歸個人」的說法，不知道從何而來？

趙少康表示，先不管柯文哲的說法、做法有沒有問題，都應該徹底檢討總統選舉補助制度，因為三黨候選人光靠選舉期間收到的捐款，都足夠支應各項開銷，既然沒花到自己錢，為什麼還要政府另外補助？

趙少康認為，一票30元補助款，總金額動輒1億至2億元，這筆錢的引誘太大了，必須取消總統大選的選舉補助款，才能正本清源，不能把選總統當發財的機會。

趙少康說，直到現在自己才恍然大悟，難怪當時柯文哲怎麼樣都不願意跟侯友宜合作參選，侯友宜如果主動承諾柯文哲，將所有補助款給他，說不定藍白合就成功了。

趙少康呼籲，現在選舉帳務很多都不確實，甚至成為政治鬥爭工具，各黨都應該徹底檢討，如果有不實就趕快改正，如果「政黨都在做假帳」的印象形成，更會影響選民觀感。

最後，趙少康強調，台灣應該學習歐洲許多國家的做法，改採「公費選舉」。一來，選舉收受大筆捐款就是欠人情，選上了要還，小筆捐款也是人家辛苦賺來的，至於選舉補助款更是民脂民膏，公費選舉明確規定競選經費上限，超過上限就當選無效，才能徹底端正選風，也減少各種文宣品的浪費。

▼趙少康認為該取消總統選舉補助款，別成為發財的機會。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲▼趙少康認為該取消總統選舉補助款，別成為發財的機會。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

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關鍵字：

趙少康柯文哲選舉補助款民眾黨總統大選4300萬

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