柯文哲涉圖利京華城　許淑華提3大事證：還想串證？

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家豪攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲遭控涉嫌圖利京華城容積率，該案關鍵人物、北市前副市長彭振聲昨日赴議會調查小組會議說明。對此，民進黨台北市議員、調查小組成員許淑華今（27日）指「彭振聲所證實的3大事證」，痛批柯文哲把法院當空氣，京華城案明顯涉案，還想串證？

許淑華指出，彭振聲昨日出席調查小組會議，交代京華城案細節，而柯文哲今天被記者追問時，慌張地說要開記者會「講清楚，一次全部處理」。她認為，京華城案正在司法調查中，相關人等理論上不該對外傳遞任何意見，「這是不是光明正大的串證行為？」呼籲檢調單位查明。

許淑華提到彭振聲昨日「已經證實」三大事證，第一，彭振聲是受「柯文哲交辦，才組專案會議」，彭說當公務員一輩子，沒想過「市府要去幫忙民間單位研議、組會議」這種事，顯見為護航京華城，柯文哲把公務員當成財團員工一樣在指使；第二，2020年11月11日公展為何是柯親簽？彭振聲直言因為他「不敢簽」，可見本案離譜到連副市長都不敢簽名；第三，柯文哲一直都對法院訴訟知情，柯曾親自詢問過彭振聲，關於12萬平方米樓地板面積的意見，當時彭就報告，不該無視法院，擅自推動。但柯文哲把法院當空氣，獨斷硬推京華城案。

許淑華強調，柯文哲圖利財團百億容積3項罪證，這可比2000萬假帳、4300萬買房嚴重多了，現在居然還炒作媒體想開記者會大玩串證！她呼籲檢調單位應該做出即時應對，別讓柯文哲繼續敗壞法治！