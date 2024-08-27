評柯文哲錯在「參照他黨」　吳怡農：公費選舉補助制度需更新

▲壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來爭議連連，昨又被爆出花4300萬選舉補助款買下立法院附近的辦公室，引發各界對此用法合理與否的爭論。壯闊台灣聯盟理事長吳怡農27日也在臉書表示，柯文哲錯在以「參照他黨慣例」合理化行為；他認為，公費選舉補助的制度應更新，不該在選後依得票數，把最多的錢，發給票最多的候選人，重點應該放在選舉期間，透過資源的分配，讓競爭更公平。

吳怡農說，柯文哲說選總統所獲得的 1.1 億選舉補助款，三分之一歸黨中央，三分之二歸他個人。而他使用自己的部分，在幾個月前購買了四十多坪的房地產，作為個人辦公室，「柯文哲有做錯事嗎？」

吳怡農指出，先說柯文哲「對」的地方：事實上，法規並沒有限制這筆款項的用途。沒有規定不能買房，或不能設基金會，或不能由所屬政黨隨意使用。

「但是他錯就錯在以『參照他黨慣例』來合理化他的行為。」吳怡農表示，的確台灣的選舉補助款使用方式，不受法律規範，完全由提名政黨和候選人依其偏好自由使用，這不是社會對當責政治文化的期待。公費的選舉補助，納稅人埋的單，應該受到社會監督。

吳怡農說，問題是，除了抨擊柯文哲、嘲笑「新政治」的虛偽，我們還能做什麼呢？行政院與立法委員可以立刻做的，是提案修法：規範候選人的選舉補助款必須進到其政治獻金專戶，並依規定申報其用途，與其他經費一樣公開揭露，受社會檢視。

「除此之外，長期而言，公費選舉補助的制度需要更新。」吳怡農表示，在民主國家，選舉補助的核心價值之一，是鼓勵參政、鼓勵競爭，以提升民主的品質。因此，選舉補助不應該在選後依得票數，把最多的錢，發給票最多的候選人；重點應該放在選舉期間，透過資源的分配，讓競爭更公平。

其他國家怎麼做的呢？日本政府提供免費的演講場地，也要求候選人只能在指定公告欄張貼海報；美國許多地方政府則加倍補貼小額捐款，放大「草根」支持，以平衡財團或大金主的優勢。

「但我們做得到嗎？民主制度與選舉文化可以說改就改嗎？」吳怡農說，大部分的政黨不會對改革感興趣，因為未來將無法向候選人「抽成」。但制度就是要隨著時代而調整，法規也應該隨著需求而更新。澳洲的民主雖然已經一百多歲，但他們的國會正在準備啟動政治獻金改革。台灣沒有理由原地打轉。新政治或許可以從「當責」與「透明」開始。