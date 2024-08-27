百萬象迷力挺！中華職棒35年場均人數持續第一　台灣品牌力挺推優惠

【企劃特輯】

中華職棒大聯盟進入第35個賽季，中信兄弟隊再度以其卓越的表現和球迷們的熱情支持，穩居場均人數第一的寶座。為了感謝百萬象迷多年來的堅定支持，PP石墨烯品牌攜手中信兄弟隊推出了專屬限量聯名商品——「PP石墨烯智能衣及腰夾」，並同步推出獨家「限時優惠」，讓球迷們一同邁「象」奪冠。

中華職棒大聯盟開打，中信兄弟隊長年深受球迷們的喜愛與支持，中華職棒35年 場均人數持續第一，台灣品牌也一同力挺！推出獨家「限時優惠」感謝球迷，凡購買PP石墨烯與中信兄弟聯名限量版商品「PP石墨烯智能衣及腰夾」， 輸入優惠代碼「中信兄弟100」就能馬上現折100元同慶。

PP石墨烯品牌秉持著堅持與耐力的精神，與中信兄弟選手們一同並肩作戰，為冠軍的榮耀努力拼搏，推出聯名——PP石墨烯腰夾，同樣採用「HSG Plus超導石墨烯」材料，設計針常見的腰部不適和受傷問題，背後有I型支撐條，幫助不會腰酸背痛，有支撐，能針對腰椎做輔正，腰夾具備出色的支撐力與彈性，能幫助穩定腰部，減少運動中的扭傷風險。兩段式調節，鬆緊可以隨自己喜好調整到最舒適的狀態，兼顧透氣不滑落，並且支援360度彈性支撐，達到內循環、外支撐，腰有力、做事不費力的效果。

同時，石墨烯材料的遠紅外線功能能促進血液循環，加速運動後的恢復和減緩疼痛。腰夾的透氣設計，讓使用者在運動過程中保持舒適乾爽，防止濕氣累積引發的不適，還能給予按摩穴位的感覺，把腰都顧好好，成為日常生活中最好的朋友。

另一款聯名為PP石墨烯智能衣，革命性科技不僅能智能調節體感溫度，還具備自動恆溫的效果。智能衣可根據環境變化，實現遇冷聚溫、遇熱散溫，尤其適合台灣夏季高溫氣候，讓穿著者即使在炎熱的環境中依然能保持身體舒適，避免中暑或熱傷害的風險。

此外，這款智能衣的遠紅外線功能能夠促進血液循環，有助於減少運動中的肌肉損傷並加速運動後的恢復。通過提高運動效率和加速乳酸代謝，智能衣大大減輕了運動員的肌肉酸痛，成為提升表現的重要夥伴。同時具備卓越的吸濕排汗和透氣速乾性能，能在劇烈運動中保持乾爽舒適，並擁有強大的抑菌除臭，在任何情況下都能保持清新。

這款限量版PP石墨烯智能衣與腰夾，象徵著PP石墨烯品牌與中信兄弟球隊攜手並肩，共同推動健康、快樂與公益的棒球精神。於PP石墨烯官網及指定PP石墨烯門市（蘆洲旗艦店／北車K區地下街／榮總中正樓門市）限量優惠中，優惠活動只到9月8日止，售完為止。

強強聯手PP石墨烯X 中信兄弟聯名「智能衣&腰夾」哪裡買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.store/pMLOZ

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800－005－133、0800－520－367

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1、台北市中正區忠孝西路一段47號B1 K區地下街