　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

百萬象迷力挺！中華職棒35年場均人數持續第一　台灣品牌力挺推優惠

▲▼PP石墨烯,中信兄弟隊,PP石墨烯智能衣及腰夾。（圖／宏睿提供）

【企劃特輯】

中華職棒大聯盟進入第35個賽季，中信兄弟隊再度以其卓越的表現和球迷們的熱情支持，穩居場均人數第一的寶座。為了感謝百萬象迷多年來的堅定支持，PP石墨烯品牌攜手中信兄弟隊推出了專屬限量聯名商品——「PP石墨烯智能衣及腰夾」，並同步推出獨家「限時優惠」，讓球迷們一同邁「象」奪冠。

中華職棒大聯盟開打，中信兄弟隊長年深受球迷們的喜愛與支持，中華職棒35年 場均人數持續第一，台灣品牌也一同力挺！推出獨家「限時優惠」感謝球迷，凡購買PP石墨烯與中信兄弟聯名限量版商品「PP石墨烯智能衣及腰夾」， 輸入優惠代碼「中信兄弟100」就能馬上現折100元同慶。

PP石墨烯品牌秉持著堅持與耐力的精神，與中信兄弟選手們一同並肩作戰，為冠軍的榮耀努力拼搏，推出聯名——PP石墨烯腰夾，同樣採用「HSG Plus超導石墨烯」材料，設計針常見的腰部不適和受傷問題，背後有I型支撐條，幫助不會腰酸背痛，有支撐，能針對腰椎做輔正，腰夾具備出色的支撐力與彈性，能幫助穩定腰部，減少運動中的扭傷風險。兩段式調節，鬆緊可以隨自己喜好調整到最舒適的狀態，兼顧透氣不滑落，並且支援360度彈性支撐，達到內循環、外支撐，腰有力、做事不費力的效果。

▲▼PP石墨烯,中信兄弟隊,PP石墨烯智能衣及腰夾。（圖／宏睿提供）

同時，石墨烯材料的遠紅外線功能能促進血液循環，加速運動後的恢復和減緩疼痛。腰夾的透氣設計，讓使用者在運動過程中保持舒適乾爽，防止濕氣累積引發的不適，還能給予按摩穴位的感覺，把腰都顧好好，成為日常生活中最好的朋友。

▲▼PP石墨烯,中信兄弟隊,PP石墨烯智能衣及腰夾。（圖／宏睿提供）

另一款聯名為PP石墨烯智能衣，革命性科技不僅能智能調節體感溫度，還具備自動恆溫的效果。智能衣可根據環境變化，實現遇冷聚溫、遇熱散溫，尤其適合台灣夏季高溫氣候，讓穿著者即使在炎熱的環境中依然能保持身體舒適，避免中暑或熱傷害的風險。

▲▼PP石墨烯,中信兄弟隊,PP石墨烯智能衣及腰夾。（圖／宏睿提供）

此外，這款智能衣的遠紅外線功能能夠促進血液循環，有助於減少運動中的肌肉損傷並加速運動後的恢復。通過提高運動效率和加速乳酸代謝，智能衣大大減輕了運動員的肌肉酸痛，成為提升表現的重要夥伴。同時具備卓越的吸濕排汗和透氣速乾性能，能在劇烈運動中保持乾爽舒適，並擁有強大的抑菌除臭，在任何情況下都能保持清新。

▲▼PP石墨烯,中信兄弟隊,PP石墨烯智能衣及腰夾。（圖／宏睿提供）

這款限量版PP石墨烯智能衣與腰夾，象徵著PP石墨烯品牌與中信兄弟球隊攜手並肩，共同推動健康、快樂與公益的棒球精神。於PP石墨烯官網及指定PP石墨烯門市（蘆洲旗艦店／北車K區地下街／榮總中正樓門市）限量優惠中，優惠活動只到9月8日止，售完為止。

▲▼PP石墨烯,中信兄弟隊,PP石墨烯智能衣及腰夾。（圖／宏睿提供）

強強聯手PP石墨烯X 中信兄弟聯名「智能衣&腰夾」哪裡買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.store/pMLOZ

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800－005－133、0800－520－367

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1、台北市中正區忠孝西路一段47號B1 K區地下街

ET快訊
柯文哲認補助款7380萬進口袋　洪孟楷：應公開向支持者說明流
捕手「同場打2隊」！　大聯盟史上首見
LIVE／藏壽司《吉伊卡哇》扭蛋亂象多　蔡壁如爆百萬假帳！反
正妹大胃王「消失半年」認罹病！最嚴重無法出門
賴清德老家開放參觀　一、二樓內裝全曝光
恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了　網幫補血：根本不公平
墾丁「冒煙的喬」還沒正式熄燈　屋主秒開2.8億求售
快訊／中和轎車連撞6車！　女騎士慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「PP石墨烯」與白沙屯媽祖聯名進香神器　護信眾勇腳向前行

百萬象迷力挺！中華職棒35年場均人數持續第一　台灣品牌力挺推優惠

【廣編】暑假倒數！Global Mall祭「FUN電三大攻略」　陪伴親子暢玩到底

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！爽嗑5盎司厚切牛+彈牙干貝

長壽的秘訣在便利商店？！「美食黃金」一年夯賣2萬條　開箱更多新吃法

SUBWAY賣翻「青花椒烤雞腿堡」回來了！還有全新麻辣雞柳堡

肯德基「27種超殺優惠」一次看！5夯品買1送1、套餐下殺77元起

【廣編】統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

【廣編】加倍佳Chupa Chups棒棒糖推跨界氣泡飲　嚐鮮美味即日起全家限定上市

麥當勞本周限定「6大優惠券」來了！有飲料買1送1、小薯免費送

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

百萬象迷力挺！中華職棒35年場均人數持續第一　台灣品牌力挺推優惠

【廣編】暑假倒數！Global Mall祭「FUN電三大攻略」　陪伴親子暢玩到底

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！爽嗑5盎司厚切牛+彈牙干貝

長壽的秘訣在便利商店？！「美食黃金」一年夯賣2萬條　開箱更多新吃法

SUBWAY賣翻「青花椒烤雞腿堡」回來了！還有全新麻辣雞柳堡

肯德基「27種超殺優惠」一次看！5夯品買1送1、套餐下殺77元起

【廣編】統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

【廣編】加倍佳Chupa Chups棒棒糖推跨界氣泡飲　嚐鮮美味即日起全家限定上市

麥當勞本周限定「6大優惠券」來了！有飲料買1送1、小薯免費送

柯文哲4300萬買商辦　吳思瑤分析3點：再次讓社會難以接受

暑假最後一波法拍！知本溫泉套房最後3間受矚目

郭婞淳巴黎奧運後首度公開活動　攜手楊勇緯、陳念琴分享奮戰精神

她出生地寫「台灣」辦駕照遭拒　紐西蘭汽車協會致歉

第一次養狗「適合養柴犬嗎？」　網曝真實狀況：不要越級打怪

相隔四年的再見安打　費城人哈波一棒終結太空人助隊奪勝

陸中小學新教材全面推進「習思想」　加強國安教育

百萬象迷力挺！中華職棒35年場均人數持續第一　台灣品牌力挺推優惠

王道銀行推出「看得見」的減碳生活　攜手消費者為地球降溫

板橋超狂CP值牛排館！280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

消費熱門新聞

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！

長壽的秘訣在便利商店？！美食黃金一年夯賣2萬條

美式賣場夏日特展折扣深貨架搬空

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

肯德基最新「27種超殺優惠」要搶

麥當勞本周限定「6大優惠券」來了

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

八成國人忽略補鈣解決方法超簡單

7-11全新「水蜜桃思樂冰」！限3天買1送1

生長曲線落後三大飲食重點需把握

全聯搶先開賣日本麝香葡萄！首波6千盒

麥當勞超殺夏季優惠券爽吃28天！

蝦皮購物第二屆東南亞新二代獎學金

美國醫生推薦的頂級純淨藻油　高優質Omega-3新選擇

更多熱門

相關新聞

60歲方文琳、50歲簡沛恩「靠這招」逆齡

60歲方文琳、50歲簡沛恩「靠這招」逆齡

陸綜「乘風破浪的姐姐」大受歡迎，讓一票保養有術的大齡女星因節目再度翻紅。在台灣演藝圈，也吹起姐姐風！兩位「半百女星」方文琳、簡沛恩合體的一支PP塑崩律動褲廣告，近期也成為全台話題！

歐美火熱瘦身趨勢：「真空收腹法」

歐美火熱瘦身趨勢：「真空收腹法」

天氣多變膝蓋喊救人醫揭最怕濕冷

天氣多變膝蓋喊救人醫揭最怕濕冷

迎新換新被恐怖塵蟎竄進被窩真相

迎新換新被恐怖塵蟎竄進被窩真相

婚姻危機？余祥銓8個月沒開機

婚姻危機？余祥銓8個月沒開機

關鍵字：

PP石墨烯中信兄弟隊PP石墨烯智能衣及腰夾

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面