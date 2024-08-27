新天鵝堡「拍網美照」墜亡！體操女神摔80公尺　閨蜜悚憶驚恐一幕

▲娜塔莉試圖與新天鵝堡合照時，失足墜谷身亡。（圖／翻攝Instagram@nataliestichova，下同。）



記者吳美依／綜合報導

捷克23歲體操運動員娜塔莉（Natalie Stichova）前往德國新天鵝堡旅遊時，試圖與後方雄偉壯麗的城堡合影，未料失足墜下80公尺，不幸喪生。與她同行的男友及2名友人驚恐目睹，其中一名閨蜜也向媒體談到意外發生時的情況。

娜塔莉一行人15日前往德國巴伐利亞的泰格伯格山（Tegelberg Mountain），也就是知名景點新天鵝堡附近，試圖與城堡自拍時墜谷。儘管她傷勢嚴重，但起初仍有生命跡象，被直升機緊急空運送醫，但救治6天後仍出現「不可逆的腦部損傷」，因此家屬決定在21日凌晨拔管。

一名閨蜜接受媒體採訪時回憶，娜塔莉站得距離山路邊緣非常靠近，想要在城堡前方拍照時摔下去，「她從大約262英尺（約80公尺）的高度摔下來。我們永遠不知道，她是滑倒了，還是一塊岩石的邊緣崩裂了。」事實上，當地警方也形容，意外發生地點是「具有挑戰性的攀爬」路段。

娜塔莉是捷克的體操明日之星，她所隸屬的索科爾普日布拉姆體操俱樂部（Sokol Pribram Sports Gymnastics）發布聲明哀悼，「娜塔莉在短暫的一生中散播微笑，這就是我們永遠記住她的方式。」母親也表示，「我們的娜塔莉是最可愛的人。」