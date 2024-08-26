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專殺異教徒！26歲敘利亞男坦承犯罪　德慶典「隨機砍人」致3死

▲▼在德國隨機砍人導致3死8傷的恐襲嫌犯伊薩（Issa Al H.）已被捕。（圖／翻攝自X）

▲在德國隨機砍人導致3死8傷的恐襲嫌犯伊薩（Issa Al H.）已被捕。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

德國西部城市索林根（Solingen）23日驚傳一起隨機持刀襲擊案，造成3人死亡、8人受傷。警方隨後在24日逮捕了一名26歲敘利亞男子，並正在調查他是否與此前宣稱犯案的伊斯蘭國組織（ISIS）有關。

據路透社報導，這起事件發生於當地23日晚間。事發當時，索林根正在舉行紀念該市建城650年慶典，不料現場樂隊在市集廣場弗龍霍夫（Fronhof）表演時，一名男子突然持刀隨機揮砍路人，造成3人死亡、8人受傷，其中5人傷勢嚴重。

德國警方在花了一整天追蹤線索，並拘留2名可能不是肇事者的人士後，最終於24日晚間逮捕了一名26歲敘利亞男子，而嫌犯也向警方承認犯罪。德國聯邦檢察官證實，這名男子名叫伊薩（Issa Al H.），並懷疑他是伊斯蘭國組織的成員。

此前，伊斯蘭國組織在Telegram聲稱對此案負責，並將發動攻擊的男子稱為「伊斯蘭國士兵」，還說「他進行攻擊是為了向巴勒斯坦和世界各地的穆斯林復仇」。警方指出，這名嫌犯可能是為了激進的伊斯蘭信念而行兇，目的是殺害異教徒。這名男子來自當地的一個難民收容所，這座收容所在24日遭到搜查。

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